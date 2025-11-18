Cómo llegar preparado al Maratón Valencia 2025: lo que hacer y evitar en las dos semanas previas

La gran cita de la Ciudad del Running espera a miles de corredores populares y los mejores profesionales de todo el mundo. El próximo 7 de diciembre se celebra una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. La mejor carrera de toda España y uno de los mejores 42K del planeta.

Con una Valencia volcada con el evento, las calles de la ciudad se llenarán de corredores y de aficionados que crearán un ambiente único ese domingo de Maratón. Un prueba con un circuito inmejorable y perfecto para batir marcas personales.

A solo unas semanas de que se celebre el Maratón Valencia 2025 os traemos la mejor Guía para que afrontes como toca la preparación final de la carrera.

F. BUSTAMANTE

Comprender la fase final de preparación del Maratón Valencia 2025

A esas alturas de la planifición, la mayoría de corredores ya tendrán casi todo el trabajo base forjado. Las tiradas largas estarán copando las sesiones así como una buena planificación del descanso y de la alimentación para optimizar el pico de forma justo coincidiendo con ese domingo 7 de diciembre cuando se celebre el Maratón Valencia 2025.

¿Qué es el tapering y qué debes saber sobre su importancia para prepara el Maratón Valencia?

Aunque a estas alturas del entrenamiento y, seguro, la mayoría ya lo sabe porque para afrontar un 42K se debe tener una base de experiencia mínima, debemos explicar el concepto de ‘tapering’.

No es ni más ni menos que rebajar la carga de entrenamiento en las semanas de aproximación a la prueba. En ese sentido debes disminuir el volumen de kilometraje para que el cuerpo asiente lo que se ha trabajado y recupere energía progresivamente para el gran día del Maratón Valencia 2025. Así pues debes reducir progresivamente las tiradas largas, los entrenamientos de calidad y cuidar al detalle los esfuerzos de más.

Maratón Valencia 2024: Búscate en las fotos de la carrera / SD

Cómo ajustar kilómetros y ritmo para el Maratón Valencia 2025

Lo mejor es que lo consultes con profesionales pero básicamente deberías reducir el 20% del volumen habitual de kilómetros en las dos semanas previas a la carrera. Los últimos siete días son cruciales y hay errores comunes que debes evitar, así que céntrate en rodadas cortas y reduce la intensidad de los entrenamientos.

Si eres un corredor ocasional presta atención al descanso para evitar lesiones, mientras que si tu objetivo ya es algo más profesional, perfila el ritmo de carrera que debes llevar.

Plano del Recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 / Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

Importante: Vigila la alimentación y nutrición en las últimas dos semanas previas al Maratón de Valencia 2025

Si el entrenamiento es importante, la alimentación y la nutrición están al mismo nivel. Los 14 días de aproximación al 42K de València también son importantes y debes vigilar varios ítems. Por ejemplo como vas a necesitar mucha energía durante la prueba, además de descanso, tendrás que recargar el cuerpo de carbohidratos complejos, siempre acompañados de proteínas.

No caigas en comidas demasiado grasas y mantén unos hábitos similares a los de tu época de entrenamientos largos. Respecto a la alimentación es crucial que mantengas el nivel de hidratación aunque no entrenes el mismo volumen de kilómetros. Minimiza o elimina el consumo de alcohol y controla la cafeína. Por último ajusta la ingesta de electrolitos y vigila la posible temperatura y humedad de València para el día del Maratón. Asimismo practica la ingesta de comida o geles durante los entrenamientos para que el organismo se habitúe a asimilar los alimentos durante el esfuerzo.

Controla el descanso y el sueño en la previa al Maratón Valencia 2025

Tan fundamental es controlar la alimentación y la carga de trabajo como planificar el descanso y la recuperación. Siempre es complicado cuando la vida laboral está de por medio, pero intenta dormir unas 7 u 8 horas en la previa a la carrera, manteniendo unos horarios similares, evitando cambios de rutina. Una buena rutina de estiramientos y de masajes (explora el uso del foam roller) es un gran complemento para maximizar el descanso y la recuperación de cara al Maratón.

Errores comunes que debes evitar antes del Maratón Valencia 2025

Más que cosas que debes hacer aquí te recomendamos algunas prácticas que debes evitar y sobre las que tienes que estar pendiente como por ejemplo, cambiar bruscamente de ritmo. Si has entrenado en un horquilla estable no intentes apretar para mejorar en la última semana, será contraproducente.

Evita estrenar zapatillas el día de la carrera, ropa o cualquier artículo que pueda molestarte el día de la Maratón Valencia. Tampoco consumas geles sin haberlos probado antes.

Importante: planifica el día de la carrera a nivel de transporte, alimentación y recogida de dorsal para no ir estresado y con prisas a última hora. Tienes que estar enfocado en la carrera.

Preparación mental de la carrera y consideraciones finales para el Maratón Valencia 2025

Por último siempre es recomendable echar un ojo al recorrido para familiarizarte con el mismo, establecer ritmos y puntos de avituallamiento. Esto aumentará tu confianza y serás consciente en todo momento de tu situación en el circuito.

En definitiva reduce el volumen de entrenamiento, controla la alimentación, el descanso y la hidratación. Planifica la logística antes de la carrera y evita probaturas de ropa, zapatillas o geles ese día. A partir de ahí optimiza tu plan de entrenamiento y a disfrutar con confianza del Maratón Valencia 2025 tras una buena preparación