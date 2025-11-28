Dónde ver y animar en el Maratón Valencia 2025: los mejores puntos del recorrido

València ya espera con los brazos abiertos la llegada del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. La 'Ciudad del Running' se prepara para otro domingo de celebración, un 42K que se ha convertido en una auténtica fiesta deportiva para toda València. A lo largo de todo el recorrido cientos de aficionados se acercan para animar a los corredores y darles el último aliento para completar sus objetivos en una de las mejores carreras del mundo. Un ambiente inmejorable entre pancartas, charangas, música, aplausos y gritos de amigos, familiares y aficionados que hacen del Maratón Valencia una carrera espectacular.

El próximo día 7 de diciembre es la fecha señalada para volver a ver a los mejores corredores élite del mundo, junto a los miles de populares que buscarán medirse en la distancia. Todo ello unido a una ciudad volcada y un ambientazo increíble. Así pues esta es tu guía, ya que no te animas a salir a correr o te has quedado sin dorsal para 2025, descubre cómo puedes animar y también sentirte partícipe del Maratón Valencia 2025.

Un corredor llega a la meta del último maratón de Valencia. / Francisco Calabuig

Principales zonas para animar en el Maratón Valencia 2025

Durante los 42 kilómetros del circuito del Maratón Valencia 2025 hay muchas zonas para elegir dónde colocarse y disfrutar del paso de los corredores. Ahora pasamos a analizarte cuáles son los más abarrotados para hacer fuerza entre todos.

Puntos destacados según kilometraje

KM 4: Una vez la carrera ha atravesado la Avenida de Baleares dirección a la Playa de la Malvarrosa. Cuando el circuito pase por Eugenia Viñas es una buena localización para además disfrutar de las vistas al mar y, si hace un buen día, coger un poco de sol, que nunca viene mal.

Otro de los puntos neurálgicos de la animación del Maratón Valencia 2025 y, en general, de cualquier carrera en Valencia es el Paseo de la Alameda . Por allí pasarán tras entrar en el corazón de la ciudad por Alfahuir y pasando por los Jardines del Real. La Alameda y la Avenida de Aragón son lugares perfectos para que la gente forme varias filas para ver el paso de los corredores, gracias a las anchas aceras.

Km 22: Después de regresar a la zona de la Malvarrosa y el Puerto de València , el circuito subirá de nuevo hacia el centro por la Avenida del Puerto. Su longitud permite que mucha gente de esos barrios acuda a esta localización para apoyar.

Km 29: Aquí empieza una parte muy bonita del recorrido, cuando desde Guillem de Castro y Blanquerías se accede al centro histórico de València por la Glorieta, la Avenida de la Paz y San Vicente hacia el Ayuntamiento. Evidentemente, por localización, este será otro de los puntos con mayor afluencia de público, sobre todo, la plaza del consistorio.

Km 38: De nuevo la carrera vuelve hacia el centro de València a través de la Avenida del Cid hacia Xàtiva y la Plaza de Toros , otro buen punto de apoyo, como por ejemplo la Plaza de España y al rededores.

Km finales: Jacinto Benavente dirección hacia Ciudad de las Artes y de las Ciencias, es el tramo final del recorrido y dónde más aliento necesitarán los corredores.

Plano del Recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 / Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

Más zonas de ambiente

Más allá de los aficionados que bajen a la calle para animar a los participantes, el día del Maratón Valencia muchas asociaciones culturales aprovechan para aportar su granito de arena. Comisiones falleras o musicales salen a la calle para hacer ruido y ambiente. También es habitual ver alguna zona con DJ y música en directo y colegios donde aprovechan la carrera para que los alumnos y alumnas preparen sus propias pancartas.

Asimismo si vas en familia debes tener en cuenta que los mejores puntos de visibilidad, ambiente y comodidad pueden ser rotondas amplias o tramos con zonas verdes como el Paseo de la Alameda y la Plaza de Zaragoza.

Consejos prácticos para espectadores

Como la ciudad de València estará muy colapsada por el gran evento del Maratón Valencia, los espectadores también tendrán que prever ciertas cosas para poder disfrutar de la carrera como toca.

Transporte: Revisa los horarios de EMT y Metrovalencia para llegar a la hora prevista y evitar contratiempos, los autobuses, motos y coches pueden encontrarse con calles cortadas y necesitar itinerarios alternativos. Planifica la ruta: Mira con detenimiento el mapa del recorrido y asegúrate de que puedes llegar hasta esa zona. Suministros: Al tratarse de un domingo y que la carrera puede durar varias horas, ya depende del tiempo que quieras animar, pero una botella de agua, calzado cómodo y una gorra por si hiciera soleado se antojan imprescindibles.

Cómo seguir a un corredor durante el Maraton Valencia 2025

La propia organización del Maratón Valencia 2025 te lo pone muy fácil, tan solo tienes que descargar la APP oficial del Maratón Valencia, donde puedes seguir en tiempo real las marcas y la situación del cualquier corredor que participe en la carrera, únicamente buscando su nombre.