Guía del recorrido Maratón Valencia 2025: plano, altimetría y puntos clave

La 'Ciudad del Running' aguarda la llegada de la gran cita del deporte en Valencia con una nueva edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025. La carrera ya se ha establecido como una de las más importantes no solo de España sino a nivel mundial. La edición del Maratón Valencia 2025 se celebrará el próximo 7 de diciembre, así que ya muchos corredores estarán ultimando su fase de afinamiento para los 42 kilómetros valencianos.

Y es que la prueba valenciana está considerada como una de las más propicias para conseguir una marca personal. El poco desnivel que tiene València y la buena climatología que suele tener la Ciudad del Running durante todo el año atraen a miles y miles de corredores cada año, no solo populares, sino también a las grandes estrellas de esta distancia.

Así pues a pocas semanas para esa la gran cita del Maratón Valencia 2025 os vamos a presentar el recorrido para que puedas prepararte la carrera de la mejor manera posible. En esta guía repasamos el circuito, la altimetría, los tramos estratégicos y los puntos de animación más destacados.

F. BUSTAMANTE

Visión general del recorrido del Maratón Valencia 2025

Una edición más el Maratón de València arrancará en el Puente de Monteolivete, por donde cruzarán los miles de participantes, dejando una maravillosa fotografía con el Palacio de las Artes Reina Sofía a un lado. La meta seguirá en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, cerrando el círculo y con una imagen para el recuerdo. Las calles en esa zona son avenidas amplias por lo que es una gran salida para los 42KM en València.

El recorrido, en general, es bastante plano y tan solo acumula 76 metros de desnivel a lo largo de los 42 kilómetros, de hecho, el punto máximo de 31 metros. El asfalto es liso, las avenidas más amplias de València y un circuito ideal para buscar una gran marca personal, evidentemente, homologado por la World Athletics. Así pues los corredores pueden planear una buena estrategia de carrera con ritmo sostenidos, fundamentales para la larga distancia.

Una imagen del Maratón Valencia desde el otro lado del Puente de Monteolivete / MVTA

Análisis kilómetro a kilómetro del Maratón Valencia 2025

KM 0-10: De Monteolivete al Puerto de València

La salida desde el Puente de Monteolivete arranca con una pequeña subida antes de seguir recto buscando la Avenida de Baleares, donde habrá mucha animación debido a sus grandes aceras. Los corredores podrán empezar con un ritmo cómodo ya que el desnivel será negativo de camino a la zona del puerto. Una vez se atraviesa Eugenia Viñes, el circuito volverá a subir ligeramente el desnivel por toda la Avenida dels Tarongers después se mete hacia el interior de la ciudad por Ramón Llull, donde con Blasco Ibáñez se llegará al KM 8, subiendo por Avenida de Catalunya hacia la Ronda Nord. El primer avituallamiento estará en el KM 5'5 al inicio de Tarongers y después en el KM 10.

Km 11–20: Zona Alameda, Mestalla y vuelta al Mar

Una vez ya se ha completado el primer cuarto de la carrera por las zonas exteriores de València, el recorrido vuelve hacia el interior cogiendo la Calle Alfahuir, que cogerá Dolores Marqués camino de los Jardines del Real y girará a la izquierda para hacer el Paseo de Alameda hasta la Plaza de Zaragoza. Aquí vendrá un tramo duro pero bonito con vistas hacia el Camp de Mestalla, donde estará habrá un nuevo avituallamiento en el KM. 15 y un gel ENERVIT a mitad de Blasco Ibáñez dirección mar, el circuito volverá a subir esa Avenida para coger Ramón Llull y Tarongers en sentido contrario para cumplir la mitad del recorrido justo en el giro con la Calle de la Reina.

Maratón Valencia 2024: Búscate en las fotos de la carrera / SD

KM 21-30: Tinglados, Avenida del Puerto y hacia el corazón de València

Una vez la carrera llega a JJ Domine y pasa por los tinglados, antigua zona de boxes de Valencia Street Circuit de F1, arranca una larga travesía por la Avenida del Puerto, el Paseo de la Alameda con el Jardín del Turia alrededor, el Museo de Bellas Artes y en el Puente de las Artes giro al otro margen del Antiguo Cauce del Turia, buscando por Guillem de Castro y Blanquerías las Torres de Serrano hasta entrar por Tetuán, Calle de la Paz y cumplir el KM. 30 en Poeta Querol.

KM 31-40: Centro de València, Bioparc y Tres Cruces

A partir de este momento empieza la Maratón de verdad. Los corredores tendrán que dar un plus, puesto que es la zona más crítica de la distancia. Además el recorrido no ayudará, ya que los picos de desnivel del circuito están en este sector. Tras cruzar el Ayuntamiento de València y buscar Guillem de Castro, el circuito cogerá la Gran Vía Fernando el Católico dirección Nuevo Centro para girar a la izquierda en el otro lado del Turia rumbo Bioparc. Desde allí se pasará el Puente del 9 de Octubre y se entrará en la Avenida Tres Cruces hasta la rotonda con Archiduque Carlos para bajar dirección centro por la Avenida del Cid, San José de Calasanz, Pintor Benedito, San Vicente, Xàtiva y Colón donde se cumplirá en la Porta de la Mar el KM 40.

KM 41-42: La Ciudad de las Artes y de las Ciencias aguardan con la gloria

Una vez has superado el peor tramo de la distancia, gracias, en parte, a las maravillosas postales que dejarán la Estació del Nord, la Plaza de Toros y la céntrica Colón, ahora solo queda dar un plus para alcanzar la meta en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Bajada progresiva del desnivel, pendiente negativa y Jacinto Benavente hasta la gloria.

Los puntos de animación del Maratón Valencia 2025

Los miles de corredores que participarán en la edición de 2025 necesitarán muchas fuerza como siempre. Valencia volverá a demostrar que es la 'Ciudad del Running' con un apoyo máximo de la gente que también saldrá a la calle a dar aliento a los corredores.

Evidentemente en las zonas del centro será más fácil ver a filas de gente pero en toda la ciudad hay zonas donde destacará la afluencia de público como en el Paseo de la Alameda o en la llegada en la Ciudad de las Artes y de la Ciencias.

Pancartas, banderas, aplausos cualquier forma es buena para dar fuerza a los corredores.

Plano del Recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 / Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

Avituallamientos y Cajones:

Los corredores del Maratón Valencia 2025 tendrán hasta 12 puntos de avituallamiento durante los 42KM. La organización dará agua y Aquarius en todos ellos, a excepción de los dos exclusivos de gel (KM 16'2 y KM 34). Asimismo la organización dará servicio médico y pondrá WC en cada uno de los puntos.

Puntos de Avituallamiento del Maratón Valencia 2025:

KM 5'5 KM 10 KM 14'5 KM 16'2: Gel KM 18'7 KM 23 KM 25'8 KM 28'3 KM 33'1 KM 34 - Gel KM 37'1 KM 40'4

Horas de salida del Maratón Valencia 2025:

Cajones 1, 2 y 3: 08:15 horas

Cajón 4: 08:25h.

Cajón 5: 08:35

Cajón 6: 08:45

Cajón 7: 08:55

Cajón 8: 09:05

Cajón 9: 09:15

Cajón 10: 09:25

Cajón 11: 09:35

Planifica la estrategia de alimentación e hidratación y familiarízate con las curvas más cerradas para no perder tiempo.

6. Conclusión y recursos útiles

El Maratón Valencia 2025 tiene un recorrido plano y rápido, con calles y avenidas anchas y es ideal para marcas. Los tramos con más afluencia de público te levantarán el ánimo. En definitiva el circuito cambia mínimamente para una carrera ya establecida entre las mejores del mundo.