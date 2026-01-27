Las cinco zapatillas más vendidas de 2025 entre los corredores populares: qué ofrecen y por qué triunfan

Definitivamente salir a correr se ha convertido en uno de los deportes de moda para una gran mayoría de gente. Como ocurre en todas las diciplinas deportivas, una buena equipación es fundamental para evitar lesiones. Elegir zapatillas de running se ha convertido en una de las decisiones más importantes para el corredor popular. No solo por una cuestión de comodidad, sino por salud, rendimiento y durabilidad. En 2025, el mercado ha seguido una tendencia clara: modelos versátiles, fiables y pensados para entrenar un alto volumen de kilómetros con la misma zapatilla, más allá del postureo o de la competición pura.

Las cifras de ventas confirman que el corredor medio prioriza sensaciones, estabilidad y precio antes que la última placa de carbono o los diseños extremos. Este análisis repasa las cinco zapatillas más vendidas del año entre runners populares, explicando qué ofrece cada modelo, para qué tipo de corredor está pensada y por qué ha conectado con tanta gente.

El running gana cada vez más adeptos / Germán Caballero

🏃‍♂️ Nike Pegasus 41: la apuesta segura que nunca falla

La saga Pegasus sigue siendo, año tras año, el gran refugio del corredor popular. En 2025, la Pegasus 41 ha vuelto a liderar las listas de ventas gracias a una fórmula conocida y eficaz. Nike no ha revolucionado el modelo, pero sí lo ha afinado, haciéndolo uno de los más solicitados por la mayoría. Mediasuela reactiva, transición suave y un upper cómodo que funciona bien tanto en rodajes tranquilos como en entrenamientos algo más vivos.

No es la zapatilla más ligera ni la más explosiva. Tampoco lo pretende. Su éxito está en la polivalencia y en esa sensación de “ponértela y salir a correr” sin pensar demasiado.

Perfil de corredor:

Corredores de peso medio, entrenamientos diarios, ritmos entre 4:30 y 6:00/km.

Precio aproximado:

Entre 130 y 140 euros.

Nike Pegasus 41: la apuesta segura que nunca falla / SD

🏃‍♀️ ASICS Gel Nimbus 26: comodidad máxima para sumar kilómetros

Si hay una palabra que define a la Nimbus 26 es comodidad. ASICS ha convertido este modelo en un auténtico cojín en tus pies para correr, y eso explica su enorme éxito en 2025 entre corredores que priorizan protección y amortiguación. La espuma FF Blast+ Eco ofrece una pisada blanda pero estable, ideal para tiradas largas y para corredores que acumulan muchos kilómetros semanales.

Desde luego no es una zapatilla rápida ni ágil. Tampoco lo necesita. Su público busca llegar fresco al final del entrenamiento y minimizar el impacto, especialmente en asfalto.

Perfil de corredor:

Corredores de peso medio-alto, rodajes largos, recuperación y entrenamientos suaves.

Precio aproximado:

Entre 170 y 180 euros.

ASICS Gel Nimbus 26 / SD

🏃 New Balance 1080 v13: equilibrio entre suavidad y respuesta

La Fresh Foam X 1080 v13 ha sido una de las grandes protagonistas de 2025. New Balance ha logrado una zapatilla muy cómoda, pero con un punto de respuesta que la hace más dinámica que otros modelos maximalistas. Su upper, uno de los más valorados del mercado, abraza el pie sin apretar y ofrece una sensación premium desde el primer uso. Es una zapatilla que funciona bien para corredores que quieren una sola opción para casi todo: rodajes, cambios suaves de ritmo y competiciones populares sin obsesión por el tempo.

Perfil de corredor:

Corredores neutros, peso medio, entrenamientos variados.

Precio aproximado:

Entre 160 y 170 euros.

New Balance 1080 v13 / SD

🏃‍♂️ Adidas Ultraboost Light: del lifestyle al running real

Durante años, la Ultraboost fue vista más como una zapatilla urbana que como una opción seria para entrenar. En 2025, esa percepción ha cambiado. La versión Light ha reducido peso, mejorado estabilidad y mantiene el retorno de energía característico del Boost, lo que la ha convertido en una opción real para corredores populares que buscan confort y diseño.

En este caso la Adidas no es la más técnica ni la más eficiente, pero sí una de las más usadas por runners ocasionales y por quienes alternan running con uso diario.

Perfil de corredor:

Corredores ocasionales, entrenamientos suaves, uso mixto.

Precio aproximado:

Entre 180 y 190 euros.

Adidas Ultraboost Light / SD

Saucony Ride 17: discreta, eficaz y muy valorada

La Saucony Ride 17 no suele acaparar titulares, pero sus ventas en 2025 hablan por sí solas. Es una zapatilla honesta, ligera para su segmento y con una amortiguación firme pero agradable. Su gran virtud es la naturalidad de la pisada. No fuerza, no corrige, no sorprende. Simplemente acompaña.

Muchos corredores la eligen como zapatilla principal para entrenar todo el año, especialmente quienes prefieren sensaciones más directas con el suelo.

Perfil de corredor:

Corredores neutros, peso ligero-medio, ritmos controlados.

Precio aproximado:

Entre 140 y 150 euros.

Saucony Ride 17 / SD

Las zapatillas más vendidas de 2025 confirman una realidad clara: el corredor popular busca fiabilidad antes que innovación extrema, dejando de lado la placa de carbono. La amortiguación sigue siendo clave, pero también la estabilidad, la durabilidad y el precio. En definitiva, la gran mayoría busca zapatilla cómodas y que aguanten más de 600 km.

Modelos como Pegasus, Nimbus o 1080 no destacan por una sola característica, sino por hacerlo todo bien. Y en un contexto donde cada vez más gente corre por salud, placer o desconexión, esa versatilidad marca la diferencia.

Este ranking no habla de las “mejores zapatillas del mercado”, sino de las que más han conectado con la realidad del running popular. Y eso, en 2025, dice mucho del rumbo que está tomando este deporte.