El abogado detenido por el asesinato machista de Cristina B. M., la joven de 30 años encontrada muerta el pasado sábado en un ático de la calle Conde de Altea de Valencia, se ensañó presuntamente con su víctima. Prueba de ello, y a la espera de que los forenses concluyan la autopsia, son las más de una treintena de cuchilladas que presentaba el cadáver. Los especialistas en patología del Instituto de Medicina Legal de Valencia también tratan de acotar la hora aproximada de la muerte y si tal y como sospechan los investigadores, la joven tardó en morir mientras su presunto asesino huía descolgándose por el deslunado de la finca y retrasaba el hallazgo de su cadáver cerca de 24 horas. De probarse que la víctima estuvo agonizando y que el fallecimiento no fue en el acto, el acusado se enfrentaría a una pena mayor por asesinato con la circunstancia de ensañamiento y la agravante de género.

El presunto asesino habría utilizado hasta tres armas blancas distintas para acabar con la vida de su pareja, entre ellas un cuchillo de sierra y uno cebollero. La víctima tenía cuchilladas por todo el cuerpo, varias de ellas defensivas, aunque por la brutalidad del ataque también cabría la circunstancia de alevosía, al tratarse de una persona desarmada y sin posibilidad de defenderse ante una agresión de tal magnitud. A falta de que hoy sigan con la autopsia, Cristina falleció de un shock hipovolémico, desangrada por más de una treintena de cuchilladas.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Valencia acordó ayer por la mañana el ingreso en prisión provisional de Alberto L. H., el abogado y profesor universitario de 35 años detenido por este crimen machista. La comisión judicial, formada por la jueza, secretario, la fiscal y la abogada de la defensa, se desplazó hasta el Hospital Doctor Peset para interrogar al presunto asesino machista, quien permanece hospitalizado debido a las lesiones que sufrió tras caer por el deslunado cuando trataba de huir de la vivienda de la calle Conde de Altea después de matar presuntamente a cuchilladas a su compañera sentimental en la madrugada del pasado viernes. Su objetivo era salir de la casa sin ser visto para una vez fuera buscarse una supuesta coartada que lo alejara del escenario del crimen.

Frío y distante, el presunto asesino se acogió a su derecho a no declarar y optó por no responder a ninguna pregunta. La jueza de Violencia contra la Mujer dos de Valencia, en funciones de guardia, acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, por un delito de asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación. La causa la instruye el Juzgado de Violencia sobre la mujer número uno de Valencia, que estaba de guardia el día del crimen.

Como ya informó en exclusiva Levante-EMV, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, este abogado experto en Derecho de Familia y profesor asociado del doble grado de Criminología y Derecho, fue encontrado herido en el patio interior de un restaurante italiano a las nueve de la mañana del pasado viernes. Según la versión que dio, había tratado de entrar a robar en el local aprovechando que es vecino de la finca.

Cuando la policía lo detuvo por el supuesto robo, frustrado por la caída, el presunto asesino se negó a que le tomaran muestras de ADN, un indicador más de que trataba de evitar su vinculación con el crimen de su pareja, cuyo cadáver no fue localizado hasta la mañana siguiente gracias a la geolocalización del teléfono de empresa de la víctima.

El hecho de que no hubiera denuncias previas de Cristina B. contra su pareja y finalmente presunto verdugo, no indica que no hubiera violencia y maltrato antes del asesinato. De hecho, la mayor parte de las víctimas mortales de la violencia machista no había denunciado nunca a su agresor.

Además del trasfondo machista que hay en todos estos crímenes, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga si el detonante último del crimen fue económico. Como informó ayer este periódico, el abogado detenido estaba en concurso de acreedores físico desde 2019 y necesitaba como agua de mayo el dinero de su novia, promotora inmobiliaria especializada en el mercado internacional y de buena familia. Además la víctima estaba a punto de cobrar una importante herencia familiar. Una ruptura de la relación en este momento trastocaba por completo los planes del presunto asesino machista.