Joan Bou tenía marcada en rojo la etapa de este viernes, entre Gandía y el Balcón de Alicante, pero antes, en tres días ya se ha metido en dos escapadas de más de cien kilómetros, la quinta consecutiva para los hombres de Euskaltel-Euskadi. El debutante valenciano del conjunto naranja se ha crecido con la llegada de la ronda a la Comunitat y se coló en una fuga junto a otros cuatro corredores (Magnus Cort, Jetse Bol, Ryan Gibbons y Bert-Jan Lindeman) que consumó la victoria en las rampas de la Montaña de Cullera con Magnus Cort, el más fuerte de los cinco.

Joan Bou se lanzó a por la victoria con el pelotón a 21 segundos en las primeras rampas, pero la fuga murió a 1,2 km, aunque Magnus Cort pudo sacar fuerzas para imponerse por muy poco ante un Roglic al que le faltaron solo una decena de metros más.

"Desde la salida ha sido un día durísimo, de sube y baja, y me ha costado 30 kilómetros llegar a la cabeza de carrera", explicó Joan Bou a su llegada a meta. "En un repecho que conocía he arrancado hasta que nos hemos juntado cinco corredores después y hemos hecho camino".

"Estoy muy contento de cómo me he encontrado, aunque he ido al límite hasta la meta en los últimos 50 kilómetros, entre arrozales de la Albufera, incluso pensaba que no llegaba al pie del puerto", añadió, especialmente agradecido por el cariño del público valenciano, que le animó durante toda la etapa. "He tirado de la moral que me daba toda la gente que conocía, porque he escuchado mi nombre 2.000 veces por lo menos, ha sido impresionante".

Jorge Azanza, director de la escuadra vasca, destacó que “de nuevo el equipo ha estado sobresaliente y ha ofrecido un gran nivel. Hemos metido a Bou en una fuga que ha costado mucho hacerse y que ha llegado a meta. El pelotón le ha atrapado en la subida final".