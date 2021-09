Samuel Sánchez, oro olímpico en Pekín 2008 y tercero en la Vuelta a España en 2007, es uno de los ilustres, junto al cinco veces ganador del Tour y dos veces del Giro Miguel Indurain, que participará este sábado en el Gran Fondo Internacional Ciudad de València, prueba ciclodeportiva que en tres distancias y niveles recorrerá las carreteras de la provincia de València, y parte de Castellón, desde La Marina de València. En su primera vez, el asturiano debutará en la prueba intermedia, de 105 km, y deja la prueba reina, de 190 km, para otra ocasión. Motivos tiene.

"Yo haré la intermedia, con la de 100 km está bien. La larga se me queda larga porque en el norte llueve y estos días no se pudo entrenar mucho. Es mi primera vez como tal en el Gran Fondo Internacional, pero conozco mucho la Comunitat Valenciana, tengo muchos vínculos familiares, y por el ciclismo cuando estaba en activo. Es una de las comunidades autónomas que más riqueza tiene a nivel turístico, deportivo, cultural y gastronómico, y este Gran Fondo Internacional hace que la gente venga a ver lo que se mueve aquí", comenta a SUPER tras la presentación del evento este viernes en el Tinglado número 2 del puerto de València. "Los protagonistas son los 3.000 inscritos, nosotros estamos para acompañar, para que lo pasen bien, y para dar más difusión internacional y nacional y crear buen ambiente entre todos los participantes", añade.

Samuel Sánchez no extraña un recorrido que le llevará a subir los puertos del Oronet y de Segart: "Conozco el recorrido a la perfección de cuando hacía la Vuelta a Valencia, la Vuelta a España, entrenando en pretemporada, conozco Oronet, Segart, todas las carreteras, Valencia es un auténtico paraíso para ir en bicicleta, y no hay más que ver cada fin de semana, que hay un cúmulo de ciclistas haciendo un deporte que no contamina y que genera muchas sinergias con la hostelería, porque la gente para a tomarse un almuerzo o un refresco, y eso hay que resaltarlo".

El oventense, de 43 años, no cree que haya que preocuparse en exceso por la falta de victorias españolas en las tres grandes vueltas esta temporada. "Ahora en la Vuelta a España hemos visto que volvimos a tener un ciclista en el podio. Todos criticábamos la falta de victorias este año en las tres grandes, pero es que a Enric Mas le ha ganado uno de los mejores de estos tiempos como es Roglic, que ha ganado tres Vueltas a España, segundo en el Tour, y ha dominado la crono en unos Juegos Olímpicos. Eso nos tiene que dar un poco de tranquilidad para afrontar vueltas de tres semanas, nos falta un poco de puntería, no han estado los que tienen más capacidad rematadora, pero hemos estado cerca de ganar en las tres, no es cuestión de alarmarse mucho".

"Juan Ayuso se veía desde júnior que era un portento"

Y entre la nueva hornada del ciclismo español, destaca a Juan Ayuso, ganador del Giro Baby, y con un contrato de larga duración con el UAE Team de Tadej Pogacar. "Lo conozco mucho, a Juan Ayuso y a toda una generación por detrás que viene pisando fuerte como Carlos, Lazkano, Pelayo, Sánchez... Yo he tenido suerte de verlos desde junior, tengo una academia, la MMR academy y un proyecto en el que ves a todos esos jóvenes talentos y ves la capacidad de mejora y de proyección que tienen. Juan Ayuso se veía desde junior que era un portento, pero no hay que exigirles más, sobre todo a nivel mediático, dejarlos crecer, que vayan encontrando su sitio. Están llamados a dar el relevo a mi generación y a la actual".

Y también valora el resurgimiento de otros ciclistas valencianos como Joan Bou, que debutó en la Vuelta con el Euskaltel, equipo con el que arrancó su carrera el asturiano y que ha vuelto a brillar con su regreso a una grande tras años de ausencia, y de Óscar Cabedo, del Burgos-BH, como Bou y su equipo muy presente en todas las fugas de la última edición de la ronda española. Pero cree que hay más. "Por detrás viene gente muy buena, Cabedo, Bou, y en Valencia hay otro ciclista muy bueno, Iker Bonillo, que pasa directamente al campo profesional de la mano del Bardiani", apunta, antes de explicar que "el ciclismo es un deporte que se cuece a fuego lento, tienes que encontrar los ingredientes y hay que dejarlo madurar. No es en el que triunfes de la noche a la mañana, aunque se dan casos sonados como Pogacar, Bernal, Roglic. Pero aquí es un deporte de tradición, sobre todo en la Comunitat y hay que esperar que estos talentos emergentes vayan asentándose en una categoría muy complicada, la profesional, y en la que necesitas a veces una adaptación".

De tratar de imitar a Delgado y a Indurain, a sentirse referente

A Samuel Sánchez le gusta que le recuerden por sus éxitos y por ser referente para una generación igual que para él lo fueron en su día Pedro Delgado y Miguel Indurain, entre otros, después de que jugara de niño a las chapas "con Laguía, Miguel, Delgado, Alberto Fernández, Marino Alonso y todos esos ciclistas que hemos visto en las carreteras y en la televisión". "Somos referentes, y estos nuevos talentos han crecido viéndonos a nosotros. Igual que para mí va a ser un placer estar con Miguel, mi generación es la declarada hijos de Delgado e Indurain, todos queríamos imitarles a Pedro y a Miguel en las cronos cuando machacaba. Y si yo he sido ciclista es gracias a ellos, quería ser como ellos. Yo me congratulo un poco y tengo un poco esa responsabilidad de saber que muchos de los que están en el ciclismo profesional han crecido viéndome a mí, a Contador, Sastre, Purito, Beloki, Freire, esos ciclistas que hemos llevado el ciclismo de este país a lo más alto en los últimos 20 años", concluye.