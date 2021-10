En las últimas semanas de competición en carretera, llega la temporada de barro y Felipe Orts se prepara para debutar en Meulebek y Gieten. Serán las dos pruebas que abran un intenso calendario de ciclocross para él y para el equipo Burgos BH, que abre horizontes incorporando esta disciplina a su estructura deportiva.

De enero a diciembre, en carretera y también en ciclocross. El equipo Burgos BH busca ser competitivo y dar visibilidad a sus patrocinadores durante todo el año. Es por eso y por la presencia del Campeón de España de ciclocross en sus filas, que está prevista la disputa de más de 30 competiciones en Francia, Bélgica, Países Bajos y España con Felipe Orts como gran protagonista.

El ciclista de Villajoyosa, vigente campeón de España, y que además lleva varias temporadas dejándose ver con los mejores en las carreras internacionales más exigentes, inicia este sábado en Meulebek un calendario que se prolonga hasta bien entrado el mes de febrero y por lo tanto volverá a mezclarse ya con la temporada de carretera.

"Tengo muchas ganas de arrancar, mucha ilusión. Después de los resultados del año pasado, y con el plus que me ha dado la carretera esta temporada, espero poder dar un paso adelante", ha declarado Felipe Orts. "El camino es bueno y estoy muy contento de que el equipo Burgos BH vaya a acompañarme en las carreras de ciclocross. Creo que es una gran idea poder aprovechar los recursos en esta época del año que no hay competición de carretera y lograr un mutuo beneficio. Espero poder devolver con muchas alegrías ese esfuerzo que se ha realizado".

El equipo Burgos BH ha puesto sus medios materiales y humanos, infraestructura y recursos a disposición de esta nueva aventura, en la que podrán tener visibilidad internacional los patrocinadores vinculados a la escuadra en citas muy prestigiosas y con difusión televisiva. El mánager Julio Andrés Izquierdo pone en valor este calendario de ciclocross: "Es un añadido más para los patrocinadores que nos permite darles repercusión durante todos los meses del año. Vamos a disputar con Felipe Orts pruebas en Bélgica y Holanda, donde hay una gran afición".

El ciclocross es una disciplina con gran reconocimiento en los países del centro de Europa y con un creciente protagonismo en nuestro país, donde Felipe Orts también disputará varias pruebas de la Copa de España.