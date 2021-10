Sebastián Mora y Alejandro Martínez Chorro afrontan desde este miércoles 6 de octubre y hasta el sábado, 9 de octubre, el Campeonato de Europa de ciclismo en Pista que se disputa en Suiza. Los dos ciclistas valencianos afrontan un octubre muy intenso ya que el Europeo dará paso al Mundial de Francia tan sólo unos días después: del 20 al 24. Una concentración de eventos motivada por la pandemia que en junio obligaba a aplazar el Europeo y trasladarlo a octubre.

Mora, sexto en los Juegos de Tokio, llega al Europeo dispuesto a subir una vez más a lo más alto del podio. En su palmarés figuran 6 oros en Campeonatos de Europa y otras seis medallas mundialistas (un oro, dos platas y tres bronces): «Después de unos Juegos, siempre te llega un cierto bajón, pero ya me he recuperado. Es cierto que no me presento al 100%, pero un Campeonato de Europa siempre es un evento atractivo», destaca el pistard de Vila-real que en el Europeo competirá en scratch, puntuación, eliminación y madison.

Tras su participación en Tokio, Sebastián Mora tiene claro que quiere cumplir un nuevo ciclo olímpico y llegar a París 2024, los que serían sus terceros Juegos: «Tengo la ilusión y las ganas. Mi sueño es llegar a París pero hay que esperar todavía a saber ciertas cosas, tanto en lo personal, como en lo colectivo. Hay que tenerlo todo bien preparado y previsto. Sólo con ilusión, no es suficiente».

Para Alejandro Martínez Chorro, el Campeonato de Europa es una cita clave de la temporada. A sus 23 años el alicantino, especialista en las pruebas de velocidad, afronta su cuarto Campeonato de Europa y su tercer Mundial. «Este año el Europeo va a ser mucho más fuerte y exigente que el del año pasado en el que faltaron muchos rivales por la pandemia. Es un evento clave para demostrar que estoy progresando y que he dado un salto de calidad». El alicantino competirá en 1 km, velocidad individual y keirin:«En la velocidad individual, aspiro a hacer marca personal. Después, ya veremos hasta donde llegamos». El alicantino sabe que es difícil pero luchará por estar en París 2024: «La clasificación para París es muy difícil, pero no es imposible».

Este miércoles 6 de octubre Martínez Chorro compite en la prueba de 1 kilómetro y Sebastián Mora en puntuación.