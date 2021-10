Pep Tatché ha batido este lunes la plusmarca nacional de la hora de ciclismo en pista, vigente desde hace 50 años, en la categoría Élite al recorrer en ese tiempo 44 kilómetros y 834 metros en la pista del Velódromo Illes Balears.

El récord anterior (43 kilómetros y 864 metros) estaba en poder de Roberto Palavecino desde el 31 de octubre de 1971 y lo estableció en el velódromo de El Tiemblo (Ávila). Este lo recuperó después de que se invalidara por las mejoras tecnológicas el que logró Miguel Indurain el 2 de septiembre de 1994 en Burdeos (Francia), con 53,040 km, con la célebre 'Espada'. El cambio de reglamentación anuló otros registros como los de Boardman y Obree.

Tatché, de 47 años, quien también es el actual plusmarquista Master 40 en la prueba de una hora, ha dado 179 vueltas al velódromo palmesano para batir el récord de Palavecino.

"He sufrido pero estoy feliz. Hacía mucho calor en la pista y he tenido varios sofocos, sobre todo en los kilómetros 15 y 35. En algunos momentos rezaba para no bajar de los 44 (kilómetros)", ha declarado el ciclista catalán tras culminar un objetivo para el que se había preparado "a conciencia", según ha subrayado.

El nuevo registro español de la hora en ciclismo en pista ya es oficial y ha contado con la supervisión de Jordi Gual, comisario de la Unión Ciclista Internacional, que ha dado fe de su validez, junto a Pedro Martorell (contador de vueltas) y Pere Mateu (crono).

El doctor Teo Cabanes, junto a Jorge Medialdea, fueron los responsables del control antidopaje al que se ha sometido el ciclista catalán una vez acabada la prueba.

Tatché ha confirmado en la capital balear que es, desde 2017, el español más rápido en las categorías Máster y Élite, pese a que ha rodado por debajo del tiempo que estableció en 2017 (46,272 kilómetros) en la modalidad máster y en el mismo escenario.

Tatché ha pedaleado en el Velódromo Illes Balears en presencia del director general de Deportes del Govern balear, Carles Gonyalons, el director del complejo deportivo, Joan Llaneras, varios directivos del ciclismo insular y de toda su familia.

Ingeniero de profesión el nuevo plusmarquista nacional de la hora en la categoría Élite ha dicho que, por ahora, no se plantea nuevo retos: "Me voy a la playa a descansar, el esfuerzo ha sido grande, pero ha valido la pena", ha zanjado Pep Tatché.