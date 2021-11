Tercera posición trabajada y peleada para Felipe Orts en Leuven. Llegó a liderar la carrera y más tarde tuvo que apretar para subirse al podio. Todo un logro, ya que el ciclocrós español no conocía un puesto tan destacado en Bélgica.

"Estoy contentísimo. Era una de las carreras que desde principio de temporada tenía marcadas para poder lograr el podio. Me he encontrado bien, el circuito se adaptaba muy bien a mis condiciones y hay que reconocer la jornada de hoy como un día histórico para el equipo Burgos BH y para el ciclocrós español".

El éxito llega después de una jornada aciaga el pasado jueves en Niel. El objetivo era estar entre los 15 primeros para seguir puntuando en el Superprestigio, por lo que Felipe Orts se quedó muy cerca con su 16ª posición. "He sufrido un montón. El circuito era muy duro, tanto por exigencia como por técnica. La carrera se me ha hecho larga, y a diferencia de otras carreras he ido de más a menos. Me ha costado entrar en carrera", explicaba. Las dunas, tramos de arena y en general el fuerte ritmo de los favoritos no le puso las cosas fáciles.

El próximo fin de semana, Felipe Orts estará en Merksplas y Kokjsijde para continuar su calendario competitivo, en un intenso mes de noviembre donde espera seguir sumando puntos y buenos resultados en las diferentes competiciones.