Felipe Orts afronta este fin de semana un doble compromiso en Bélgica con la Superprestige Merksplas y la Copa del Mundo de Koksijde, en la tercera cita de esta competición que disputará esta temporada. Un fin de semana con mucho en juego y el gran sabor de boca tras el histórico podio logrado el sábado pasado en Leuven.

Con ganas de más, este sábado Felipe Orts estará en Merksplas, al norte de Bélgica, con zonas técnicas de hoyos, arena y escaleras para aumentar la dureza de la prueba que puntúa para el circuito de Superprestigio.

Para el domingo queda la Copa del Mundo de Koksijde, en la costa belga, donde Orts volverá a tener la oportunidad de medirse a los mejores de la disciplina, y con la ambición de seguir ganando puesto en la parrilla de salida.

Entramos en las semanas decisivas de la temporada, también con la climatología que cada vez anuncia la llegada del invierno. Esto provoca que la velocidad de muchos circuitos pueda estar marcada por la presencia de barro.

"Merksplas me trae grandes recuerdos del año pasado, donde logró un top-10. A ver cómo está el tiempo, si hay barro o no, porque hará que la carrera pueda ser muy rápida. Es un circuito que me gusta, aunque llegaré de una semana con bastante carga de entrenamiento y lo puedo notar. La Copa del Mundo de Koksijde se me adapta peor, la arena me cuesta pero he mejorado y es una buena prueba para ver si he conseguido mejorar mi nivel en este tipo de carreras", comentó Felipe Orts.