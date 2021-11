Desde la salida de la Copa del Mundo de Besançon, el corredor del Burgos BH Felipe Orts mejoró posiciones al negociar los primeros giros y superar a varios de sus rivales. El terreno llano permitió que la hilera de ciclistas se alargase antes de terminar la segunda vuelta y Orts se emplazó en un grupo perseguidor con rivales que no cederían la mínima ventaja. Después de unas primeras vueltas frenéticas, el campeón de España supo administrar las fuerzas y pudo liderar el cuarteto en puntos complicados por la dureza del barro.

El reducido grupo peleaba por entrar en el top-10, hizo camino y no dio opción a sorpresas hasta el duelo final. En la recta de meta, Felipe Orts se vació para lograr la 11ª plaza, que supone su mejor resultado en la actual serie de la Copa del Mundo y que casi duplica su cantidad de puntos en el balance general.

Al cruzar la meta, Orts afirmó haberse encontrado "muy bien, muy contento, el circuito estaba brutal y he disfrutado un montón. Una pena quedarse a las puertas del top-10, pero lo he peleado con todo y he entrado muy cerca del octavo y el noveno, así que muy contento. Era una de estas pruebas de la Copa del Mundo un poco diferentes al estar fuera de Bélgica, he aprovechado la oportunidad con el puesto 11º, una buena suma de puntos UCI y verme competitivo con los mejores", declaró.

Los siguientes compromisos vuelven a Bélgica con dos carreras de categoría antes de una nueva semana de competición en España. El sábado, Felipe Orts se introduce en la segunda mitad de carreras del Superprestige en Boom, con un circuito muy completo con zonas rodadoras, pequeños repechos, tramos empedrados y un banco de arena. El domingo la dificultad se incrementa en la Copa del Mundo de Amberes donde el trazado se caracteriza por ser muy técnico con tramos más estrechos de lo habitual, más areneros y constantes giros que favorecerán las escaramuzas.