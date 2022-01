Felipe Orts ha revalidado el título nacional de ciclocrós este domingo en Xàtiva. Partía con el título de favorito y cumplió las expectativas. Felipe Orts apretó desde los primeros instantes para hacerse con la cabeza de carrera y con un ritmo elevado a la par que constante fue abriendo diferencia con respecto a sus adversarios. El ciclista de La Vilajoiosa, de 26 años, obtuvo su cuarta corona con gran autoridad en una carrera de once vueltas. Sus compañeros de partida solo lo vieron hasta la primera curva. Transcurridos 200 metros, el alicantino se fue por delante sin la menor oposición.

Pasaban las vueltas y el viento y el polvo acompañaban el esfuerzo del alicantino. Impecable en las zonas técnicas y muy fuerte en los largos tramos rectos, aseguró en la parte final para evitar caídas o incidentes mecánicos. Ambos objetivos se consiguieron y, con ilusión y rabia, celebró ante el numeroso público su cuarto nacional de la disciplina.

"Sabía que llegaba bien de forma y el circuito venía bien. Mi idea era poner mi ritmo y poder abrir diferencias. Terreno seco, muchas curvas, me he encontrado a gusto y he cumplido lo que tenía en mente. A partir de media carrera he ido a tratar de mantener tiempo, no cometer fallos y he conseguido de nuevo el título nacional que es un orgullo para mí y para el equipo. Es de admirar la cantidad de gente que se ha acercado al circuito y ver que el ciclocrós cada vez engancha a más gente", explicó el del Burgos BH.

El ciclista alicantino continúa ahora sus compromisos con la disputa el próximo domingo de la prueba de Flamanville, puntuable para la Copa del Mundo, y con la vista puesta en el Campeonato del Mundo de final de mes en Estados Unidos.

Orts había llegado a Xátiva tras obtener un tercer puesto en Gullegem, primer podio de un español en Bélgica, y la decimosexta plaza en la última cita de la Copa del Mundo disputada en Hulst (Países Bajos), una prueba en la que Kevin Suárez, que en principio era su mayor rival por el título nacional, terminó en el puesto 26.

Así fue la carrera

El circuito de Xátiva no hizo sino contribuir a la superioridad de Orts, ya que se ajustaba a sus características: técnico, rápido, seco, con bastantes zonas que rompen el ritmo, según lo describió el propio ciclista alicantino.

Después de tres vueltas, Orts marchaba con casi medio minuto de ventaja sobre el cántabro Kevin Suárez, que había sido cuatro veces subcampeón, y tercero iba el gijonés Mario Junquera, mientras que el cántabro Ismael Esteban, ganador de la Copa de España, trataba de remontar tras sufrir un incidente en la salida.

Las dos primeras plazas no cambiaron: Orts venció con un minuto de ventaja sobre Suárez, pero en la última fase de la carrera el gallego Iván Feijoo progresó hasta hacerse con la tercera del podio (primera en categoría sub-23), a 1:49 del ganador y por delante de Ismael Esteban.

Carrera femenina

En la carrera femenina, Lucía González consiguió su cuarto título -tercero consecutivo- como remate a una gran exhibición en solitario desde la primera vuelta. Campeona también en 2013, Lucía González se impuso a la veterana Aida Nuño, de 38 años, siete veces campeona, que terminó segunda en solitario, mientras que Sofía Rodríguez se hizo con el tercer puesto del podio en un mano a mano con Sara Cueto, a la que se impuso en el esprint.

Aida Nuño se despedía de los campeonatos nacionales (seguirá en activo hasta finales de este mes) al cabo de más de veinte años de trayectoria deportiva y tras coronarse recientemente campeona de la Copa de España. El campeonato se disputó sobre un circuito muy rápido, totalmente seco.