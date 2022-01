Son las nuevas sensaciones del ciclismo, jóvenes que vienen pisando fuerte como el esloveno del UAE Team Emirates Tadej Pogacar, doble campeón del Tour de Francia desde 2020, año en el que también se llevó la Volta a la Comunitat Valenciana, y el valenciano Juan Ayuso, ganador del Giro Baby y que con 18 años será esta temporada gregario del primero. "Es un ciclista superfuerte que está pensando ya en grandes objetivos", dice Pogacar del de Xàbia, durante la concentración de su equipo en tierras alicantinas.

Pogacar ha afirmado este lunes que su deseo es el de correr la Vuelta a España en 2022, ya que tiene "muy buenos recuerdos" de su única participación en 2020, en la que fue su primera gran vuelta. "Espero correr dos grandes vueltas esta temporada. Nunca sabes lo que puede pasar conforme avanza la temporada, pero correr la Vuelta es lo que me gustaría", ha respondido el esloveno a la pregunta de EFE sobre si correrá o no la gran vuelta, en una rueda de prensa virtual realizada en uno de los descansos de la preparación que están realizando en la provincia de Alicante.

El doble campeón del Tour ha explicado que quiere "vivir de nuevo" la competición española, al tiempo que ha explicado que correrá cuatro de los cinco Monumentos -Milán San Remo (Italia), Tour de Flandes (Bélgica), París-Roubaix (Francia), Lieja-Bastoña-Liega (Bélgica) y el Giro de Lombardía (Italia)- este año y que empezará por el Tour de Flandes, que se celebra el próximo 3 de abril.

No obstante, ha señalado que lo normal será no ser el líder del equipo en esa clásica, ya que es su primera vez y quiere "observar y coger experiencia", en una edición que le servirá para prepararse para el Tour de Francia, si bien ha afirmado que no dudará en ir a por ella si tiene posibilidades.

Asimismo, ha sostenido que tiene marcado el objetivo de ganar los cinco Monumentos, en dos de los cuales -la Milán-San Remo y la Lieja-Bastoña-Lieja- ya ha logrado la victoria.

Sobre los fichajes del equipo y de su preparación para el Tour, ha dicho que está "muy feliz" de las nuevas incorporaciones, tanto de los escaladores como de los esprinters, a la par que ha destacado que es un "muy buen grupo" y que "están en el mismo camino" de cara a la competición francesa en la que se enfrentará a "ciclistas muy fuertes este año".