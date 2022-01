Juan Ayuso, la gran esperanza del ciclismo español, ha confesado el objetivo con el que sueña desde que era un niño, el Tour de Francia, en una entrevista concedida a 'Biciescapa podcast'. Además, el corredor de Xàbia habla de sus ambiciones para la nueva temporada 2022, que en su caso arrancará con la Volta a la Comunitat Valenciana entre el 2 y el 6 de febrero.

"Mi intención es estar lo mejor posible todo el año. Más específico, empezarlo bien, ya que voy a debutar en la carrera de casa, en València. Me hace bastante ilusión, he visto bastantes ediciones en persona. A veces, hasta me cogía día libre en el colegio y me escapaba. Era la única vez que mis padres me dejaban. Me gustaría intentar ganar, por qué no. Luego, otras pruebas a las que le tengo ganas son Andalucía y Cataluña, que ya es una carrera World Tour y será un punto de inflexión para saber dónde está mi nivel", comenta el ciclista de 19 años.

En principio, entre los planes de su equipo, el UAE Team Emirates, no está que Ayuso participe en La Vuelta. "En principio, no la correré, pero nunca digas nunca. Es mejor comenzar y ver el nivel que tengo dentro del World Tour. La Vuelta es a final de temporada, hay tiempo de sobra para rehacer la planificación. A día de hoy, no estoy en la lista, aunque dpeenderá un poco de cómo me vea y qué quiera hacer", afirma.

Juan Ayuso está "muy motivado" con vistas a un inicio de curso que arranca en "casa". "Justo ahora estamos en la concentración con el equipo en Dénia. Yo voy a terminar antes y junto con Rui Costa nos iremos a la altura, a Sierra Nevada. Creo que el 14 de enero marchamos y vamos a estar unos quince días antes de empezar la temporada. Estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos ganas de que empiece la temporada", explica el de Xàbia.

Aprendiendo con el mejor, Tadej Pogacar

En el UAE, Ayuso comparte maillot con el invencible Tadej Pogacar, cuatro años mayor, pero un ciclista que "sigue siendo joven", un niño prodigio de la bicicleta. "Tener al mejor en casa es muy bueno. Estoy entrenándome con el mejor ciclista del mundo. Los compañeros me motivan para seguir trabajando más fuerte. Nos llevamos muy bien, es un chaval súper respetuoso. Me saca cuatro años, pero sigue siendo joven, nos gustan las mismas cosas y a mí me respeta mucho. Él mismo está contento de que esté rindiendo bien", revela Ayuso, quien ve acertadas las comparaciones con Alejandro Valverde: "Me defiendo bien en la montaña, pero también tengo 'punch'. Él ha demostrado mucho durante más años de los que yo tengo de vida. Es un corredor al que me parezco, pero yo tengo mi propio estilo. La gente lo verá, según vaya corriendo carreras".

El gran sueño de Juan Ayuso es "ganar el Tour". "Me siento muy afortunado de decir que mi sueño es el mismo que cuando tenía siete años, ganar el Tour. Cada vez lo veo un poco más cerca, pero aún me quedan muchísimos pasos por dar. Es la carrera por la que yo empecé a montar en bici. Es mi sueño y por lo que trabajo día a día", concluye el valenciano.