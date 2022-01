El belga Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen Bingoal) y la neerlandesa Marianne Vos (Jumbo Visma), tres veces campeona mundial, consiguieron este domingo sendas victorias en Hoogerheide (Países Bajos), en la última prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, cuyos títulos ya estaban resueltos en favor del propio Iserbyt y de la holandesa Lucinda Brand. El alicantino Felipe Orts, campeón de España, llegó en el puesto decimonoveno, a 2:38 minutos del ganador.

La competición se cerró con una prueba muy rápida en la que Felipe volvió a hacer una buena salida y luego sufrió para intentar mantener su puesto dentro del top-20. "No he hecho una súper carrera pero he podido hacer 19º y me quedo con el buen golpe de pedal para ser competitivo en el Mundial", explicaba en meta.

El sábado, Felipe Orts ilusionó en la primera vuelta al circuito de Hamme, con una salida casi perfecta que le situó muy pronto en tercera posición de la prueba. Sin embargo, un pinchazo le relegó rápidamente a la novena plaza, y cuando el alicantino remontaba volvió a sufrir un incidente que le obligó a recorrer con la bici al hombro gran parte del circuito. Pese a tanto infortunio, pudo terminar 13º y recuperar unas grandes sensaciones.

Copa del Mundo

Después de tres victorias consecutivas del neerlandés Mathieu van der Poel (actualmente lesionado) en Hoogerheide, Iserbyt ha puesto colofón a su gran Copa del Mundo y se postula como candidato al título mundial, la próxima semana en Fayeteville (EEUU), donde también estará Felipe Orts.

El británico Thomas Pidcock, que había ganado el 2 de enero en Hulst, también demostró en Hoogerheide una buena puesta a punto para los Mundiales. El ataque del actual campeón olímpico de bicicleta de montaña en la tercera de las nueve vueltas al circuito le dejó destacado en cabeza, pero aún quedaba mucho terreno por delante.

El holandés Lars van der Haar, con 31 victorias en su carrera, había provocado la primera selección en la segunda vuelta, poco después de la caída del belga Toon Aerts, uno de los favoritos.

Por detrás de Pidcock se formó un trío con el holandés Lars van der Haar y los belgas Iserbyt y Michael Vanthourenhout que fue reduciendo las diferencias con el británico. Iserbvt terminó por alcanzarlo en el octavo giro, pero a su vez llegaron por detrás Van der Haar y Vanthourenhout, que pusieron incertidumbre en la última vuelta, con cuatro corredores en el lapso de tres segundos.

Pero Iserbyt resistió la presión de sus rivales y se alzó con el triunfo con dos segundos de margen sobre Van der Haar y uno más sobre Pidcock.

Categoría femenina

En la carrera femenina, Marianne Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y tres veces mundial, derrotó a la campeona del mundo, Lucinda Brand -vencedora aquí las dos últimas ediciones y con el título de la Copa del Mundo ya asegurado antes-, en una barrida del ciclocross neerlandés, que copó los cuatro primeros puestos.

Ganadora en Hoogerheide en 2017, Marianne Vos, de 34 años, respondió al ataque de Lucinda en la penúltima vuelta y la batió por diez segundos al final, dos semanas después de proclamarse campeona de Holanda. Puck Pieterse y Fem Van Empel llegaron tercera y cuarta, a 11 y 18 segundos de la ganadora, respectivamente.

La asturiana Aida Nuño, subcampeona de España, terminó en el puesto 26, a 5:39 minutos de la vencedora.

A por un Top-10 en el Mundial

Una vez finalizada la Copa del Mundo con las victorias de Iserbyt y Lucinda Brand, el ciclocross afronta la última recta antes de los Mundiales de Fayeteville ((EEUU), que se disputan los días 29 y 30 de enero en esta localidad de Arkansas.

Este lunes Felipe Orts inicia el largo viaje y período de adaptación, que espera le ayude a poder pelear por el top-10 en la cita donde vestirá los colores de la Selección Española.