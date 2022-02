El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen (Quick-Step) se adjudicó con autoridad al esprint la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, entre Bétera y Torrent de 172,1 kilómetros, con un tiempo de 4:09:51 horas, que da el segundo triunfo a su equipo en la ronda valenciana, que sigue liderada en la general por su compañero, el belga Remco Evenepoel. Jakobsen que hizo enmudecer al mundo en agosto de 2020 tras sufrir un grave accidente, demostraba en la ronda valenciana que ya está totalmente recuperado.

El Movistar perdió dos corredores tras el anuncio del positivo por covid-19 de Juri Hollman y Augusto Rubio, antes de iniciar la etapa, con un recorrido 'rompepiernas' con cinco puertos de montaña, aunque ninguno de primera categoría,

Nada más arrancar la etapa cuajó la fuga de seis corredores con Mathijs Paaschens (Bingoal Pauwels), Sergio Martín (Caja Rural), Iván Cobo (Kern Pharma), Joseph Rosskopf (Human Powered), Xabier Mikel Azparren (Euskatel) y Benjamin King (Human Powered), que llegaron a rondar los cinco minutos de ventaja controlados por un pelotón comandado por el Quick-Step del líder de la carrera Remco Evenepoel.

El grupeto de escapados perdió a Martín y Cobo, que se descolgaron, dejando en la cabeza un cuarteto que, a 40 kilómetros de meta, mantenía una diferencia ligeramente inferior a los tres minutos gracias a su buen entendimiento, que aprovechó el estadounidense Ben King para sumar puntos y mantener su 'maillot' de líder de la montaña.

Sin embargo, el buen trabajo del Quick-Step para que se llegara al esprint y jugarse la baza de Fabio Jakobsen, tiró por tierra el trabajo de los escapados en las primeras rampas de ascensión al último puerto de la jornada en Calicanto, de tercera categoría.

A un par de kilómetros de la cima buscó la aventura en solitario el belga Dylan Teuns (Bahrein) que consiguió abrir un hueco que aumentó en la bajada, en la que se produjo una caída de David Dekker (Jumbo) por un terraplén, aunque afortunadamente sin graves consecuencias.

Una vez se allanó el firme, el pelotón volvió a reagruparse camino del esprint, en el que el más rápido en las calles de Torrent fue Jakobsen que, a pesar de que su equipo se desorganizó en su lanzamiento, logro colocarse bien en los metros finales en los que se impuso con gran autoridad al colombiano Juan Molano y al italiano Elia Viviani, que completaron el podio de la jornada.

El viernes, etapa reina

En la jornada del viernes 4 se disputará la etapa reina de la carrera de 155 kilómetros, con cinco puertos de montaña con salida en Alicante y final con la ascensión al Alto de las Antenas Maigmó, de primera categoría, en la que se decidirá el ganador de la ronda valenciana, ya que las dos siguientes y últimas etapas son de un perfil más llano.

Jakobsen, feliz con su victoria

Fabio Jakobsen (Quick-step) señaló tras su triunfo que "estoy muy contento de comenzar la temporada ganando y destacó la importancia de haber podido hacer una buen pretemporada, una vez superados todos los problemas que le acarreó la grave caída que sufrió al empotrarse con unas vallas en el esprint del Tour de Polonia de 2020.

"Para mí ha sido muy importante tener un invierno normal, sin problemas para entrenar. Eso me dio mucha confianza y me ha permitido volver a disfrutar de ser un ciclista normal. Estoy muy contento de empezar la temporada ganando en Valencia", indicó.

"Estoy en buena forma, aunque el final y en general toda la etapa ha sido dura y he tenido algún problema de calambres en el esprint, porque hacía mucho calor y estamos al comienzo de la temporada. El equipo ha trabajado muy bien, aunque al final he ido por libre y en los 200 metros finales he lanzado el esprint y he logrado una buena victoria", agregó.

Pese a que en las jornadas del sábado y, sobre todo, el domingo podría propiciarse de nuevo una llegada al esprint, el neerlandés indicó que "de momento ya he ganado hoy" y recordó que mañana viernes deberán trabajar para Remco Evenepoel en la etapa reina en la lucha por la general de la carrera y que después "ya afrontaremos esas dos etapas".