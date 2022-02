El ciclista del Burgos-BH Manuel Peñalver acarició el triunfo al sprint en casa, en su Torrevieja natal, en la etapa 4 de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, en la que acabó segundo por detrás del italiano Matteo Moschetti (Trek Segafredo), que le cerró contra las vallas impidiéndole progresar más. Los golpes de rabia de Peñalver al manillar de su bici mostraban su desesperación por haber tenido tan cerca la victoria ante su gente. Aleksander Kristoff (Intermarché) completó el podio de la etapa entre Orihuela y Torrevieja de 193,1 kilómetros, en la que los tres sorprendieron al gran favorito Fabio Jakobsen, vencedor de la etapa 2 en Torrent.

"Conocía el final, el equipo ha confiado en mí y aunque no he podido ganar, que lo llevamos buscando y acariciando mucho tiempo, lo cierto es que con el nivel que hay este resultado vale mucho", confesó Peñalver tras acariciar su segundo triunfo después del que logró en 2018 en la séptima etapa del Tour de China I. "El recibimiento ha sido espectacular y las lágrimas es de no haber podido brindarle la victoria a mi gente. Es rabia que espero convertir en resultados. Quedar por delante de enormes rivales, demuestra que estamos trabajando bien y que merecíamos este resultado. Ganar en casa solo se puede ganar una vez, aunque hoy sepa amarga para mí lo siento casi como una victoria".

El ruso Aleksandr Vlasov (Bora) se mantiene como líder de la general y es el virtual ganador de la carrera que concluirá este domingo en las calles València, en una etapa que se decidirá probablemente en una nueva llegada masiva al esprint en la Avenida Maestro Rodrigo hacia las 17 horas (desde las 16:00 horas se puede seguir la etapa en directo por Eurosport 2).

Dos equipos más retirados por positivos de Covid-19

La jornada de este sábado comenzó con la retirada de dos nuevos equipos tras detectar positivos de covid-19 en el plantel. En esta ocasión fueron los neerlandeses del Jumbo-Visma y el Team DSM, que seguían el mismo camino que en la jornada del viernes tomaron los australianos del BikeExchange-Jayco por el mismo motivo.

Salida desde Orihuela

Orihuela acogió este sábado la salida de la cuarta etapa, tras el corte de cinta en el que estuvieron presentes el Alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana; el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Orihuela, Víctor Bernabéu; el Subdirector General y Director Territorial Este del Banc Sabadell, Fernando Canós; y el Director General de la VCV, Ángel Casero.

Fuga de cinco hombres

La etapa arrancó con una temprana escapada del quinteto formado por Manuele Boaro (Astana), Ángel Madrazo (Burgos BH), Antonio Soto (Euskaltel), Urko Berrade (Kern Pharma) y Kenny Molly (Bingoal) a los que el pelotón, tras las tres intensas primeras jornadas, dejó hacer aunque nunca permitió que se fueran poco más allá de los tres minutos de diferencia.

A 54 kilómetros de meta se produjo una caída en la que se vieron implicados los corredores del Ineos, el actual campeón de España Omar Fraile y Carlos Rodríguez, tercero en la general, aunque ambos conseguirían contactar con el pelotón.

Por el primer paso por las salinas de Torrevieja, a 30 kilómetros de meta, los favoritos asomaban por la parte del delantera del pelotón ante la posibilidad de que el viento que soplaba provocara la aparición de abanicos y la diferencias con los escapados se reducían a la mínima expresión, hasta abortarla diez kilómetros después.

Los equipos con velocistas controlaron un nervioso final de etapa en el que pese al trabajo de Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen no llegó bien colocado en los metros finales en los que se impuso con autoridad Moschetti, con un tiempo de 4:32:17 horas, por menos de una rueda de diferencia sobre Peñalver.

Vlasov: "Estoy muy contento de estar a un paso de la victoria"

"Hoy tenía que salvar el día después de la jornada de ayer tan dura y exigente. He intentado ir bien colocado para evitar problemas", explicó el líder de la Volta, el ruso Aleksandr Vlasov, virtual ganador de la misma. "Estoy muy contento de estar a un paso de la victoria por el trabajo de todos los integrantes del grupo. Lo más importante es saber que a estas alturas he alcanzado el nivel de competición adecuado".

Por su parte, el italiano Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), vencedor al esprint de la cuarta etapa señaló que era una victoria "realmente importante" en este inicio de la temporada y quiso brindarla a su mecánico Jose Eduardo Santos, que falleció recientemente. "El viento no era suficientemente fuerte para hacer daño pero ha provocado mucho estrés, en los últimos metros hemos tenido mala suerte con mis compañeros, no sé si se han caído o se han apartado, pero yo pensaba que tenía que seguir y seguir, aguantar bien para apretar fuerte hasta el final y dar lo mejor de mí para obtener esta importante victoria".

Cartel de lujo para la VCV Féminas este domingo

La VCV Féminas Gran Premio Diputación de Valencia 2022 se disputa este domingo entre Paterna y Valencia con un cartel de lujo. La prueba, que celebra su cuarta edición, comparte recorrido y premios con la VCV masculina, que también llega este domingo a su conclusión con la disputa de su quinta y última etapa. Sin duda, una verdadera apuesta por el ciclismo femenino, ya que la prueba podrá verse, a partir de las 11:00 horas, en directo por televisión (Eurosport Player, Teledeporte y GCN) y en diferido (Eurosport 2) justo al terminar la prueba masculina (17:30 horas).

La VCV Féminas 2022 cuenta con los mejores equipos y las mejores ciclistas del pelotón internacional. Un cartel de lujo en el que tres corredoras italianas aparecen como grandes favoritas al triunfo en la meta de Valencia. Chiara Consonni, del equipo Valcar, y que defiende triunfo después de llevarse la victoria en la pasada edición de 2021. Su compatriota del Movistar, Barbara Guarischi, se quedó el año pasado con la miel en los labios, entrando segunda en meta, por lo que este año tratará de llevarse por fin la victoria. La tercera italiana favorita a la victoria es Marta Bastianelli, del UAE, ganadora de la 2ª edición de la VCV Féminas, y que tratará de conseguir un segundo triunfo en València.

La directora de la carrera, la exciclista profesional Silvia Tirado, se muestra encantada porque, «un año más, la participación es excelente». «Desde la organización de la VCV Féminas estamos encantadas con la respuesta de los equipos y las corredoras ante esta prueba», asegura Tirado. «Espero que sea una etapa rápida, con llegada al sprint, pero será el ritmo que quieran imponer los equipos lo que marque el desenlace de la etapa», relata la directora de la prueba. Por último, Silvia Tirado agradece «el apoyo al ciclismo femenino por parte de las autoridades y patrocinadores que colaboran con la VCV Féminas, pues se trata de una prueba de la que se habla durante el resto de la temporada dado su prestigio y éxito de participación».