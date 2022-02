Una jornada corta pero intensa ha servido para poner el punto y final a la quinta edición de la Mediterranean Epic. No ha habido cambios en la general, pero la disputa de la victoria de etapa ha propiciado carreras emocionantes desde la salida. El alemán Georg Egger y la española Natalia Fischer son los nuevos campeones de la Mediterranean Epic.

La última etapa de la Mediterranean Epic tenía todos los ingredientes que han hecho mundialmente famosa a la carrera. Concentrados en solo 49 km. Largas bajadas de sendero, terreno pedregoso, duras pero cortas ascensiones y tramos de rodas, siempre con excepcionales vistas al mar y sobre una impresionante red de senderos.

Una vez más, la retransmisión en directo ha permitido seguir de primera mano el desenlace de la carrera, con una vibrante lucha en la categoría masculina y una excepcional demostración de fuerza en la femenina.

Georg Egger (Speed Company Racing) partía como líder sólido de la general, aunque su ventaja no le permitía despistarse ni un segundo. La carrera arrancaba con un ritmo muy intenso desde la misma salida, lo que propició la formación de un grupo de cabeza con los mejores corredores de la general. En el Canyon Segment de esta jornada atacaba Simon Stiebjahn (Singer Racing Team), demostrando una gran habilidad en los tramos técnicos y logrando abrir un hueco que llegaba al medio minuto. Por detrás se organizaba la persecución y, en el punto más alto del día, estaban cerca de darle caza. Pero la entrada a una nueva larga bajada por sendero le permitía volver a ganar tiempo y ampliar su ventaja hasta casi el minuto.

Aún con ello, quedaba un largo tramo de rodar hasta la meta y, ahí sí, el grupo perseguidor se organizaba para darle caza. Entre ellos se iban a jugar la victoria de etapa. Un movimiento de Georg Egger justo antes de entrar en el espectacular paso por la arena de la playa de la Concha le situaba en cabeza de carrera en solitario. Su ventaja, aunque pequeña, fue suficiente para que el alemán llegase a la línea de meta como vencedor de la jornada, un broche de oro a su triunfo en la general. Wout Alleman (Wilier Pirelli) y Hans Becking (Buff Megamo) han completado un podio de muchos quilates para esta 5ª edición de la prueba.

Categoría femenina

En categoría femenina la general parecía sentenciada a favor de Natalia Fischer (BH Templo Cafés UCC). Su maillot de líder no estuvo en peligro en ningún momento pero, tras la exhibición del día anterior, Fischer prefirió adoptar una actitud más conservadora. Todo lo contrario que la defensora del título. Sin opciones a la victoria final, Ramona Forchini (jb Brunex Superior) atacó desde el inicio en busca del triunfo de etapa. En un primer momento se llevaba a su estela a Evie Richards (Trek Factory Racing), pero la inglesa no podía seguir el ritmo de la suiza que fue directa a su segunda victoria de etapa. Un buen premio de consolación tras perder mucho tiempo en la jornada anterior. La general final no sufría cambios y Natalia Fischer ha arrasado en esta edición, rompiendo la racha de victorias de Forchini. Evie Richards, segunda, y Janina Wust (MTB Pro Merchandising), tercera, completan el podio de la categoría femenina.

De esta forma y con los cerca de 600 bikers que han competido en este 2022 completando esta gran aventura de 4 días por los senderos de la provincia de Castellón, se ha puesto punto y final a otra exitosa edición de la Mediterranean Epic. Repitiendo como prueba UCI SHC y con una retransmisión en directo única en Europa, este ha sido el año de la consolidación como una de las mejores pruebas de bike-maraton del planeta.