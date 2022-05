Dos participantes marroquíes de la Titan Desert escenificaron como nadie lo había hecho antes el espíritu de solidaridad de esta prueba que este miércoles completó la cuarta etapa. Ilias Karkas y Youssef Ismaili rodaron juntos en una misma bicicleta y empujando la otra más de 20 km hasta que uno de ellos pudo reparar la suya, que había sufrido una avería.

Karkas vio que su compañero y compatriota se había quedado fuera de combate por una avería en su bicicleta y se paró a ayudarle. Como no había solución inmediata le propuso montarse en el manillar de su bicicleta, y desde allí empujar su bici con la mano.

Ambos rodaron en esas condiciones hasta que un corredor español les pudo auxiliar con alguna herramienta, por lo que ambos marroquíes pudieron llegar a meta.

"El espíritu de la carrera tiene que ser esto. Lo he hecho con un amigo y compatriota, pero hubiese actuado de la misma manera con cualquier otro corredor de otro país", dijo Karkas en la meta.

Youssef Ismaili ocupa la cuarta plaza en la clasificación de ciclistas sub'25, y Karkas en quinto de la misma. Gracias a la solidaridad ambos siguen en carrera. El ejemplo Titan.

Y este jueves, una boda valenciana en el desierto

Las 17 ediciones de la Titan Desert ha producido anécdotas de todos los colores, episodios épicos de superación personal, originales, emotivos, a veces trágicos, pero este jueves el pelotón de titanes conocerá algo inédito. Nada más y nada menos que una boda.

Dos participantes que se conocieron en el desierto hace dos años, Lorena Isasi y Edi Díaz, ambos de la Comunitat Valenciana. se darán el "si, quiero" en un lugar que rebosa belleza. No han elegido una boda en las Vegas, ni junto al mar, ni en la cima de una montaña. Los titanes se casarán en Erg Chebbi, en las "Dunas de Oro". Ambos recuerdan el flechazo que surgió pedaleando en plena carrera por el desierto infinito de Marruecos.

"Fue un flechazo brutal, y qué mejor escenario que éste para vivir la aventura y celebrar nuestro amor. Así que este sueño vamos a poder llevarlo al final de la quinta etapa", señala Edi.

La boda centrará la atención en el campamento de la Titan. Todo el mundo estará atento al enlace previsto para las 7 de la tarde, una vez que los novios terminen la etapa y se acicalen para la ocasión. La maleta de ambos este año, pesa más que de costumbre. No quieren que les falte detalle alguno.

"Llevamos vestido de novia, de novio, zapatos, pajarita… todo ello para casarnos delante de las dunas del desierto", comentan. Lorena y Edi ya sorprendieron en la padada Titan Series Almería disputada en diciembre cuando ambos protagonizaron una escena recordada por todo el campamento, ya que reunió en la meta a cientos de curiosos. La sorpresa la preparó Edi en total secreto.

Nada más finalizar la tercera etapa en los escenarios almerienses de las películas del Far West se formó un pasillo de bicicletas en alto tras el arco de llegada. Cuando llegó la pareja Edi Díaz sacó un anillo de su maillot, clavo la rodilla en el suelo y pidió matrimonio a Lorena, que no dudó en aceptar la propuesta de su chico. Ese día quedó la cita anotada: 12 de mayo de 2022 en las dunas de Erg Chebbi enlace matrimonial de Lorena y Edi, oficiada por el CEO de la Titan Jesús García y con 600 invitados. Como testigos, uno de los parajes más impresionantes del desierto marroquí, y un cielo que les espera en su primera noche de un millón de estrellas.

Resultado de la cuarta etapa

El español Francisco Herrero (Cannondale TB), vencedor de la cuarta etapa y líder de la Titan Desert, dedicó su doblete y maillot rojo "al compañero fallecido" el pasado martes en el Hospital Mohammed VI de Marrakech, un hecho que estuvo en la memoria de todos los titanes que sobreviven a una dura edición marcada por el calor en el desierto infinito marroquí.

Un minuto de silencio en recuerdo de Ernesto Escolano lanzó al pelotón desde Fezzou al impresionante enclave de las dunas de Erg Chebbi, en un trayecto de 116 km por las inmensas llanuras pedregosas y arenosas de esta región del Sáhara. Una jornada más tranquila que las anteriores. Los ánimos se resintieron por la ausencia de Ernesto.

Era la etapa de los corazones. Los que latían con pena en la salida de Fezzou y los que conformaron la pequeña cadena de montañas con forma muy similar al órgano vital que ponen cerco a las llanuras. En hassanía, lengua que se habla en el Sáhara, se refieren al "laglab", los corazones, cuando transitan por estas inhóspitas tierras.

Una etapa de corazonadas, de impulsos, pero controlada en sus fuerzas. No sobraban los ánimos. El grupo de favoritos se controló y rodó junto en todo momento, aunque intentos de rebelión tuvieron cierta relevancia. Roberto Bou rompió la bici y se olvidó de la etapa y de ayudar a Herrero, y el "hombre Tour" francés Sylvain Chavanel se lanzó a la navegación, pero le salió mal y le cazaron.

El pelotón elegido rodó en comandita, como en un pacto de no agresión. Al final llegaron 7 hombres junto a las maravillosas dunas de Erg Chebbi para disputarse al esprint la victoria. El más rápido fue Francisco Herrero, campeón de España de maratón.

Logró el doblete con un tiempo de 4h.34.30, a una media "baja", de 25.5 km/hora, el mismo tiempo que Oriol Colomer y Konny Looser. El suizo, sin montaña, sufre, aunque al defensor del título le sobre corazón.

Y en la general, el segoviano ya no puede ir más de tapado. Es un líder real y aspira al título. Aventaja en solo 3 segundos a Looser, y en más de 11 a Pau Marza. Un empate técnico que probablemente se deshaga en la etapa de este jueves, clave para el maillot rojo.

"Me encuentro muy bien, pero en la Titan cada día es un mundo, el cuerpo no recupera siempre igual, está siendo una experiencia de locos. El desierto me ha puesto al límite y he descubierto lo que es esta carrera, que me ha puesto al límite. Respeto mucho a todas las personas que la hacen. Dedico la victoria al compañero que murió ayer", dijo emocionado Fran Herrero.

Sobre sus opciones de llevarse el título, Herrero confía en sus posibilidades, pero el rival suizo lo tiene en cuenta.

" Los dos estamos cerca, y él anda mucho. En esta carrera puede pasar cualquier cosa y quedan dos etapas importantes".

En mujeres de nuevo volvió a mostrarse intratable la catalana Anna Ramírez, quien logró la tercera victoria en la presente edición y va camino de anotarse su cuarta Titan.

Ramírez ganó con un tiempo de 5h.07.17, a 22,6 km/hora, superando a su enemiga íntima, la namibia Vera Looser, quien se encuntra segunda en la general a más de 5 minutos de la española.

El entorno de Erg Chebbi, las dunas doradas, será el escenario de la quinta etapa con un recorrido de 105 km y un desnivel de 879 metros. El primer tramo será de navegación obligatoria, ya que el camino no estará marcado. La segunda parte será de subidas y bajadas por zona pedregosa, un "rompepiernas", y la tercera habrá opción para volar por buenas pistas cercanas a la población de Merzouga. La Titan sigue latiendo.