Con tan solo 19 años, el nombre de Juan Ayuso aparece subrayado en todas las listas que vaticinan el próximo talento español llamado a despuntar en el pelotón mundial, una presión que el ciclista del UAE Team Emirates asume como una "motivación" para continuar con su progresión.

Cuando el de Xàbia se cumple un año del salto a un equipo de la UCI World Tour, el mismo en el que milita Tadej Pogacar, vencedor de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, el joven corredor repasa en una entrevista telemática con EFE sus sensaciones en la primera división del ciclismo mundial y planes de futuro.

En un curso en el que, salvo sorpresa en la Vuelta a España, no tomará la salida en ninguna de las tres grandes pruebas del calendario, Ayuso reconoce que todavía está en proceso de saber en qué tipo de ciclista se convertirá, si bien acepta con naturalidad su talento.

"De momento siempre que he hecho algo se me ha dado bien en todos los lados, pero me falta correr más, descubrirme a mí mismo, saber mis puntos fuertes y mis puntos débiles", señala el ciclista del equipo UAE, quien subraya que el terreno en el que se siente cómodo es en de las ascensiones.

Mientras, moldea su talento en las filas de una de las escuadras más potentes del pelotón. Y lo hace compartiendo kilómetros junto con la gran figura del ciclismo mundial.

Tadej Pogacar es para el ciclista español "un modelo a seguir" en su día a día. "Lo que destacaría de él es, primero, su normalidad. En la mesa una superestrella como él es igual que todos y se le hacen las mismas bromas. Y luego, su tranquilidad. No le estresa absolutamente nada; pase lo que pase, todo está bien. Es algo que yo también he aprendido", revela.

Y apuntilla sobre lo que ha aportado el talento esloveno, de 23 años, al ciclismo profesional: "Chris Froome y los de su generación son referentes, pero creo que él (Pogacar) lo es más porque ha conseguido ganar siendo joven. Evidentemente, es de otro planeta, pero si él lo ha conseguido, te da esa ilusión y motivación para pensar que tú también puedes".

En este sentido, opina que la eclosión de jóvenes compitiendo por grandes vueltas de tres semanas, como el propio Pogacar o el colombiano Egan Bernal en su momento, es una prueba más de que la profesionalización también está llegando a las categorías inferiores.

"Desde cadete yo tenía potenciómetro (...) Ya en juveniles tenía entrenador, que ahora está en el UAE, y empecé con nutricionista. Creo que los métodos de trabajo ya se están aplicando en las categorías inferiores y los chavales que se quieren dedicar a esto son casi profesionales. Eso inevitablemente acelera todos los pasos", reflexiona.

No es de extrañar, pues, que los analistas vean en Ayuso, vencedor en 2021 del Giro sub-23, a uno de los ciclistas que pueden marcar el ritmo del gran grupo más temprano que tarde.

"Lo tomo todo como una motivación. A todas las carreras que voy, recibo mucho apoyo. Muchísima gente me quiere ver rendir, muchísima gente me anima por la carretera. Más que presión, tengo agradecimiento, y es algo que me motiva a querer entrenar mejor, cuidarme mejor y ser mejor ciclista", argumenta sobre las expectativas generadas en torno a su figura.

Tras un primer tramo de curso marcado por tres inoportunas enfermedades -la última de ellas en la Dauphiné- que le han frenado su progresión, Ayuso confía en que sus defensas le respeten en una segunda parte del año en la que próximamente correrá las clásicas de Ordizia y San Sebastián, así como el Circuito de Getxo.

Una Gran Vuelta para 2023

Todo ello para acumular kilómetros para el curso 2023, cuando está previsto su debut en una carrera de tres semanas. "Planeamos un calendario similar al de ahora, pero corriendo un poco más en carrera. Este año veíamos que entrenaba muchísimo, me ponía enfermo, y todo el trabajo no servía de nada. Queremos enlazar más carreras. De grandes, no sé cuál haré, pero seguro que el año que viene estaré en una", concluye.