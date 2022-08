La llegada de La Vuelta a España al País Vasco después de tres días por los Países Bajos le ha sentado bien al equipo Euskaltel-Euskadi, que ha conseguido no solo meter en la fuga de la jornada al valenciano Joan Bou, sino que lo ha colocado como líder de la montaña, gracias a los cinco puntos sumados en lo alto del Puerto de Opakua, de segunda categoría.

Por tanto, el ciclista nacido en València hace 25 años, aunque residente en Valdelinares, el pueblo más alto de la península ibérica, se pone al frente de una clasificación en la primera de tres jornadas muy especiales para su equipo, que corre en casa. Es el tercer año de Joan Bou en Euskaltel-Euskadi, y su segunda participación en La Vuelta, en donde logró colarse en más de una escapada en su debut el pasado año.

"La idea era salir a por el maillot de lunares hoy, tanto yo como otros compañeros. Ha costado pero me he visto fuerte y he podido entrar en la fuga, de nivel, y rematar en el puerto. Nuestro objetivo es intentar mantenerlo lo máximo posible. Iremos día a día", comentó en la meta de Laguardia el valenciano.

"El puerto de Opakua lo había visto el día anterior entrenando y he podido gestionar mejor el esfuerzo y ganar la Montaña. La verdad es que me he visto fuerte y y he podido ganar. Los puertos de mañana también los conozco" Joan Bou - Ciclista del Euskaltel-Euskadi

Al no ser el Euskaltel-Euskadi equipo de la máxima categoría UCI World Tour, sino Pro Tour, sus únicas apariciones en una gran vuelta por etapas están condicionadas a la invitación de los organizadores, como ha sucedido en las dos últimas ediciones de La Vuelta. Es lo mismo que le sucede al Burgos-BH de otro valenciano, Óscar Cabedo, que afronta su quinta ronda española, en la que acabó decimonoveno el pasado año, su mejor resultado. Manuel Peñalver, que iba a debutar esta temporada, conoció su positivo por covid horas antes de la salida en Utrecht y causó baja. La cifra de cuatro valencianos que iban a estar en el pelotón, la más alta de la última década, se ha reducido a solo tres: Bou, Cabedo, y la joven promesa del UAE Emirates Team, Juan Ayuso.

"Sería bonito vestir este maillot alguna etapa más. Es el objetivo del equipo, tanto este maillot como ganar alguna etapa. Vamos a pelear todas las fugas posibles" Joan Bou - Ciclista del Euskaltel-Euskadi

El puerto de Opakua lo había visto el día anterior entrenando y he podido gestionar mejor el esfuerzo y ganar la Montaña. La verdad es que me he visto fuerte y y he podido ganar. Los puertos de mañana también los conozco. Llevo varios premios de la montaña en mi carrera. El objetivo sería aguantarlo (el maillot de la montaña) lo máximo posible, sería bonito vestirlo alguna etapa más. Es el objetivo del equipo, tanto este maillot como ganar alguna etapa. Vamos a pelear todas las fugas posibles", añadió Joan Bou, que fue segundo esta misma temporada en la clasificación de la montaña en el GP Internacional Torres Vedras de Portugal, duodécimo en la Volta a Catalunya, también este año, y octavo en la Volta a la C. Valenciana de 2019.

Joan Bou, pese a algún problema mecánico con la cadena de su bici, lidera la general de la montaña con dos puntos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vencedor de la etapa, y al holandés Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), así como al australiano Jarraz Drizners (Lotto Soudal), todos ellos con tres puntos.

El ciclista de la escuadra vasca sucede a Rubén Plaza como el último valenciano que coronó en primer lugar un puerto puntuable en La Vuelta. De hecho, el alicantino lo logró en 2015, cuando ganó la penúltima etapa entre San Lorenzo del Escorial y Cercedilla, y también en 2010.

Roglic toma el mando de La Vuelta tras ganar en Laguardia; Enric Mas tercero

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se ha impuesto en la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vitoria Gasteiz y Laguardia, de 152,5 km, triunfo que le permite enfundarse el maillot rojo de líder. En un final explosivo, Roglic ganó por velocidad con un tiempo de 3h.31.05, a una media de 43,3 km hora, seguido del danes Mads Pedersen (Trek) y del español Enric Mas (Movistar).

Roglic encabeza la general seguido por el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), a 13 segundos; y por el británico Ethan Hayter (Ineos), a 26. Este miércoles, la quinta etapa se disputará entre Irún y Bilbao; con un recorrido de 187,2 km.