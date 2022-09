El belga Remco Evenepoel (Quick Step), líder de La Vuelta a España 2022, no se mostró preocupado por la caída que sufrió en la etapa de este jueves y prefirió concentrarse "en la carrera y en las próximas etapas de montaña".

"La caída no me afectó mucho, me sentí fresco después de dos días duros. Las caídas son cosas que pasan en el ciclismo, además los compañeros me ayudaron mucho y me lo tomé con calma. Me levanté rápido y me incorporé al pelotón, luego hice el trabajo que tenía que hacer. Con circunstancias de la vida", comentó.

Evenepoel precisó que la caída se produjo por el estado "deslizante" de la carretera, "algo normal en las carreteras del sur de España".

😥Las heridas de @EvenepoelRemco - @qst_alphavinyl tras la caída.



The GC leader Remco Evenepoel rides on through the pain after a Stage 12 crash leaves him with visible cuts and bruises. #LaVuelta22 pic.twitter.com/E6aZPxJtB4 — La Vuelta (@lavuelta) 1 de septiembre de 2022

"Vi que tenía la pierna con suciedad y grasa. La rueda delantera resbaló y caí. Me pasó los mismo que a Alaphilippe, pero yo me deslicé", explicó.

El maillot rojo de la Vuelta espera que el accidente no le afecte ni física ni mentalmente.

"Estoy bien y confío en los médicos del equipo, estoy en buenas manos. No me quiero estresar con la caída porque pierdo energía. Solo me centro en la carrera y en las próximas etapas de montaña", señaló.