Las discusiones de tráfico son más que habituales en nuestras carreteras, ya sea en pueblos, ciudades o en autopista. Los nervios al volante o sobre dos ruedas provocan altercados día sí y día también. No hay que olvidar que en los últimos 4 años son cerca de 200 los ciclistas que han perdido la vida en las carreteras españolas, cifra similar a la de camioneros fallecidos. No es cuestión de buscar culpables, ya que ir en coche no te convierte en infractor necesario en caso de colisión, aunque ir en bici o patinete, sí en potencial perjudicado.

Esta semana se ha hecho viral una agresión de tres ciclistas a un camionero en plena vía. Los tres agresores dejaron sus bicicletas para intentar apear al conductor de su vehículo de grandes proporciones. Intento de acceder al camión abriendo la puerta, subiendo el escalón e incluso lanzándole objetos por la ventana. Todo ello ocurrió en Coria del Río (Sevilla) ante la atenta mirada de varios conductores. "Saca la navaja"



Ciclistas agreden a un camionero en un semáforo



📹 Coria del Río, Sevilla pic.twitter.com/GE5RTxQ2iC — SocialDrive (@SocialDrive_es) 9 de enero de 2023 Un motorista decidió intervenir para frenar a los exaltados ciclistas y que la sangre no llegara al río en ese semáforo.