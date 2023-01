El alicantino Felipe Orts ha ganado en Vic el Campeonato de España de Ciclocross. El polivalente corredor del Burgos BH llegaba "con los deberes hechos y en uno de los mejores momentos de la temporada”, algo que plasmó sobre el circuito barcelonés para hacerse con su quinto entorchado nacional consecutivo. Orts se situó al frente de la prueba desde la primera vuelta y, antes de llegar a su ecuador, dejó atrás a su principal rival. Felipe vestirá un año más el maillot distintivo de campeón español y se sitúa a tan solo un triunfo de igualar a los plusmarquistas nacionales de la disciplina: David Seco y el burgalés José Luis Talamillo.

Partiendo con el dorsal uno que le identificaba como el vigente campeón, Felipe no tardó mucho en colocarse en la primera plaza de la carrera. En apenas dos minutos superó a los rivales que habían realizado una mejor salida y se marchó en cabeza junto a Jofre Cullell, quien sería su principal rival. El catalán se soldó a su rueda en los primeros giros al circuito, pero Orts no se inquietó. En varias ocasiones realizó arrancadas para tratar de distanciar a su adversario, pero no fue hasta la tercera vuelta cuando se produjo el movimiento decisivo.

Felipe efectuó otro poderoso cambio de ritmo, yéndose en solitario en busca del repóquer de victorias en el certamen nacional. La prueba quedó encarrilada antes del cuarto de los ocho pasos por meta que se debían realizar, afianzando el de la Vila Joiosa una renta que ya alcanzaba los 20 segundos. Desde ahí hasta meta fue un monólogo del corredor morado, que estrenaba su nueva equipación Finisseur para la temporada 2023. Alentado por el público presente en Vic no cometió ningún error y acabó festejando el primer título del año para el equipo Burgos BH.

Felipe Orts: “Me sentía superior y, aunque Jofre ha aguantado muy bien las dos o tres primeras vueltas, lo veía muy forzado. Sabía que yo podía continuar a ese ritmo y él lo debía pagar. Luego he marcado mi ritmo, controlando, y he abierto un hueco de hasta 30 segundos. La carrera ha ido muy bien y me quito esa presión de ser campeón de España otro año y poder lucirlo durante toda la temporada que viene. La presión de salir a ganar pesa y esta semana ha sido un poco complicada en ese aspecto. Pero estoy muy contento de llegar con esa papeleta de favorito, cumplir y dar una alegría al equipo”.

La temporada de ciclocross de Felipe Orts continuará este mes con las dos últimas citas de la Copa del Mundo. El próximo domingo 22 de enero buscará terminar entre los mejores en la prueba de Benidorm, mientras que el día 29 se desplazará hasta Francia, para competir en Besançon. “Esta era una carrera más de sufrir y Benidorm será más para disfrutar de tener una Copa del Mundo tan cerca de casa”.

Dos medallas valencianas más

Los ciclistas valencianos subieron al podio en otras dos ocasiones este domingo. Alba Teruel se colgó el bronce en élite femenina por detrás de Lucía González y Sofía Rodríguez, y en sub-23 femenina Sara Bonillo se proclamó subcampeona en un podio junto al oro Lucía Gómez y Susana Pérez, tercera.