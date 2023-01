Un día después de la “locura”, como han calificado la Copa del Mundo de Benidorm participantes como Felipe Orts, su director, el exciclista valenciano y actual seleccionador nacional Pascual Momparler valora para SUPER la espectacular matinal de ciclocrós vivida este domingo. No solo se vivió un duelo hasta la línea de meta entre los mejores ciclistas de la especialidad como son Van der Poel, Van Aert y Pidcock, sino que la Copa del Mundo en categoría élite masculina y femenina quedó sentenciada a falta de una prueba, la del próximo domingo en Besançon (Francia). Y ante una asistencia de público de más de 13.000 personas, que dieron la bienvenida once años después al regreso de la Copa del Mundo a España, y que han puesto ya a la organización a trabajar para la siguiente edición.

“Todos quieren que esta locura vuelva y vamos a poner el equipo a trabajar para que la UCI nos lo vuelva a dar y por lo menos estar a la altura de este año y disfrutarlo y que sea otro éxito. Vamos a solicitarlo, juntarnos con Ayuntamiento, Generalitat y Diputación, ver si les ha gustado, que sé que ha sido así, porque los números han sido una locura, y presentar la solicitud y esperar que la UCI nos lo dé y nos lo confirme en dos semanas, que es cuando saldrán los calendarios de la próxima temporada”, explica Momparler, que empezó con esta “locura” hace año y medio. “La Comunitat Valenciana tiene un potencial brutal, a todo el mundo le gusta venir, y la Costa Blanca y Benidorm es un imán para todo el mundo, y cuando los equipos vieron que esta carrera estaba aquí, la anotaron en el calendario. Y que encima vengan los mejores, y que se cierre aquí la lucha por la Copa del Mundo élite… Para la próxima cita no hay expectación, porque el ganador ya está claro”, añade.

Además, destaca el espectáculo que ofrecieron los grandes favoritos: “Van der Poel y Van Aert tuvieron su duelo hasta la línea de meta. Se hizo un circuito para que no hubiera muchas diferencias, para que se disputaran la carrera por un fallo y al esprint, y nos salió bien. Era lo que la gente quería”. Objetivo cumplido en lo deportivo, y en lo organizativo, pero también en lo personal, pues como apunta Momparler, “con que la gente se aficione al ciclismo ya me doy por satisfecho”. “El ciclocrós es una modalidad que tiene ahora unos cracks, unos ciclistas que todo el mundo quiere. Si le pides al Tour de Francia diez ciclistas te eligen a estos. Después de Pogacar estan Van der Poel, Van Aert, Pidcock, y tenemos la suerte de poder traerlos cerca”.

El diseño del circuito entre el parque de Foietes y la zona boscosa de El Moralet, con tablones, escaleras, hierba, asfalto, arena de playa y otras dificultades, fue clave para mantener la tensión durante la hora exacta que tardó en producirse el desenlace: “Estaba todo muy bien estudiado para que fuera espectacular, y que todos quisieran que esto volviera a España. Pero también hay mucho que mejorar. El circuito me ha gustado mucho, tenía de todo, pero lo que tenemos que vender es el sol. A mí me pedía la gente algo de barro, pero es que no tiene que haber barro. El éxito es que la gente o los europeos vengan y digan ‘una semana de vacaciones, para no fallar me voy a la Costa Blanca’, este es el éxito”.

Momparler elogia además a Felipe Orts, la estrella local que se apuntó su tercer Top-10 (9º) esta temporada en la Copa del Mundo. “Orts es un rara avis, es el típico ciclista hecho a sí mismo, en él los sueños se cumplen, con trabajo, sacrificio, paciencia, y mucho creer en uno al final todo llega. Puede que no vaya a ser un ganador de la Copa del Mundo, pero sí puede estar muy cerca de los mejores, y el regalo que ha tenido de correr una copa del mundo cerca de casa”.

#BenidormCX | Fernando Molinero, nuevo director general de Deportes del @deportegob, está asistiendo junto al presidente de la RFEC, José Luis López Cerrón y @Momparler al @BenidormCX 👏



¡Espectacular día de Ciclocross en la ciudad alicantina! pic.twitter.com/soB3J1q6xG — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) 22 de enero de 2023

Y si hay algo que sorprendió a Momparler fue la respuesta del público nacional, mucho mejor de lo esperado. “Sabía que iba a venir mucha gente, porque el ritmo era brutal. Lo que sí me ha sorprendido es la gran acogida del publico español, con un 75 por ciento, cuando esperábamos la mitad. Ha venido gente de Lanzarote, de Cádiz, de Galicia, del País Vasco… Todos daban las gracias por traer este espectáculo a España. Y mucha gente se ha enganchado al ciclocrós por Van Aert, Van der Vart, Pidcock, Orts...”.

Por último, lamentó que la magnitud de la Copa del Mundo solapara un poco a la Clàssica C. Valenciana 1969 que abrió la temporada europea en línea ese mismo domingo a la misma hora entre València y La Nucía, y confía para el próximo año que no coincidan para que los aficionados puedan disfrutar de ambos eventos y de La Volta a la C. Valenciana, que este año se disputará del 1 al 5 de febrero. “Son tres grandes eventos que si no se solapan pueden hacer de la Comunitat Valenciana la capital del ciclismo mundial durante dos o tres semanas”.