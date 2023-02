El británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), vencedor de la etapa reina de la Volta a la Comunidad Valenciana, señaló tras cruzar la línea de meta que está muy feliz de volver a ganar dos años después porque "el nivel está muy alto" y "es difícil" lograr triunfos.

El ciclista del Ineos, que no ganaba una etapa desde el Giro de 2020, manifestó: "Es mi primera victoria fuera de Italia. Es muy difícil ganar, en los dos últimos años el nivel World Tour está muy alto y hay que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, porque en los últimos dos años entre caídas y enfermedades no me he encontrado bien. He cambiado de entrenador y he hecho un buen invierno y esto me ha ayudado a conseguir esta victoria".

La etapa estuvo "muy abierta. Nosotros queríamos intentar algo pero hemos tenido que ir muy rápido, nos ha costado mucho. Luego mis compañeros han hecho un trabajo final perfecto y han estado muy fuertes. No ha sido un final fácil, he tenido que ser paciente porque quería haber atacado un poco antes pero había viento de cara y eso ha hecho que finalmente me esperara a la parte final".

El británico comentó que la estrategia del equipo era "tener a alguien en la fuga. Era un buen día para Thymen Arensman y vaya si se lució cuando iba en cabeza porque no le recortábamos nada de tiempo. Mantuvimos la calma detrás y cuando vimos que Thymen ya no iba a llegar, el resto del equipo hizo un gran trabajo para posicionarnos arriba para la victoria".

Por último, se mostró feliz y agradecido a la organización de la prueba valenciana que dirige Ángel Casero: "La Volta CV no es una de las grandes vueltas por etapas, pero el nivel de participación sí está a su altura, como lo ha estado en las tres últimas ediciones. Solo puedo dar las gracias por todo. Estoy un poco decepcionado porque mi hermano me pidió que hiciera una gran celebración esta mañana, pero no ha sido el mejor final para hacerlo".

Giulio Ciccone: "Tuve suerte por llegar tercero, coger algunos segundos y salvar el amarillo"

Por su parte, el líder de la VCV, Giulio Ciccone, tuvo que trabajar bastante para asegurar el amarillo hasta la última etapa: «Al final hemos salvado el maillot amarillo. Ha sido una etapa muy muy dura. Un poco extraña, porque teníamos dos corredores en la gran fuga, así que el resto de equipos han tenido que ir tirando todo el día. Al final he visto que tenía buenas piernas, he cometido un pequeño error en el último kilómetro quedándome demasiado atrás, pero pude salvarlo en los últimos 300 metros. Estoy muy feliz y ahora a pensar en mañana, que va a ser dura. Es una etapa corta, con un par de subidas duras así que va a ser un día para estar listos».

«Decidí no pelear el segundo sprint puntuable, cosa que Vlasov sí que hizo, pero me veía fuerte para el final. Tuve suerte por llegar tercero y coger algunos segundos, así que buen día y ya pensando en mañana», añadió.