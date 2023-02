Felipe Orts terminó en la decimonovena posición en el Campeonato del Mundo de Ciclocrós disputado en Hoogerheide (Países Bajos). El corredor del Burgos BH, que viene de proclamarse pentacampeón de España, aspiraba a terminar entre los diez mejores de la carrera. Sin embargo, una inoportuna caída sufrida a mitad de la prueba, cuando rodaba en los puestos delanteros, evitó que alcanzara este objetivo.

La ausencia de precipitaciones durante la mañana y la consecuente falta de barro derivaron en una carrera muy rápida, lo que dificultaba que se estableciesen diferencias entre los principales competidores. Por ello, Felipe rodó casi toda la prueba en un grupo de una decena de ciclistas, ascendiendo y descendiendo continuamente entre los puestos del top-20.

En el inicio de la prueba ganó varias posiciones, situándose decimotercero antes del primer paso por meta. El grupo rodaba enfilado, a mucha velocidad, con Orts superando rivales con el paso de las vueltas. En el cuarto giro llegó a colocarse duodécimo, pero sufrió una caída que le hizo bajar hasta la vigésimo primera plaza. Se situó entonces a cinco segundos de sus principales adversarios.

El alicantino aceleró y logró contactar con ellos antes de llegar a la parte final de la carrera. En la octava de las diez vueltas comenzó a remontar puestos, situándose decimotercero. Su progresión era imparable y llegó a liderar el grupo -undécima posición-, persiguiendo al corredor que cerraba el top-10. Pero estos esfuerzos acabaron pesando y, en la última vuelta, vio como sus rivales le superaron, cayendo hasta el definitivo decimonoveno puesto.

"He ido toda la carrera muy forzado. Llegaban las rectas y se tensaba y en las curvas no podía recuperar. Ha sido muy agónica de principio a fin. Lo he dado todo, no ha sido el resultado que buscaba, pero sé que las carreras son así. Íbamos todos muy juntos y al final me han faltado fuerzas para estar más delante en ese grupo. Pero estoy contento con el año”, lamentó el alicantino, que no obstante acabó celebrando el ambiente mundialista junto a los fans.