El esloveno Tadej Pogacar, que ha iniciado la temporada 2023 de forma arrolladora en España conquistando la Clásica de Jaén y la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, afirmó en una entrevista concedida a Teledeporte que ve complicado participar en la Vuelta a España. El doble campeón del Tour de Francia señala a su compañero del UAE Team Emirates, Juan Ayuso como el más que posible líder del equipo en la ronda española: "Juan Ayuso será el líder del equipo en la Vuelta".

Apuesta por Ayuso

Para Tadej Pogacar, el joven ciclista natural de Barcelona pero afincado desde niño en Xàbia, tiene calidad más que suficiente para luchar por lo máximo en una gran vuelta: "Sí, desde luego que creo que es lo suficientemente fuerte, es capaz de ganar grandes vueltas", afirma el esloveno al ser preguntado por su compañero de equipo.

Una figura en ciernes

Juan Ayuso, a sus 20 años, está considerado por muchos como una figura emergente del ciclismo mundial. El alicantino ya demostró su calidad en la Vuelta 2022 donde finalizaba en la tercera posición en la general final pese a que era su debut en una gran vuelta de tres semanas.

Por las palabras de Tadej Pogacar parece claro que el UAE Team Emirates tiene clara ya su estrategia para 2023: Pogacar luchará por su tercer Tour, algo que se le escapó el año pasado y Juan Ayuso será la principal baza en la Vuelta que comenzará el 26 de agosto en Barcelona y terminará el 17 de septiembre en Madrid con cuatro etapas en territorio de la Comunitat Valenciana.

Pogacar reconoció que es inevitable seleccionar y que sus prioridades son el Tour y el Mundial: "Si quieres hacer la Vuelta y luchar por el rojo, entonces los Campeonatos del Mundo no están colocados en buenas fechas. Así que va a ser difícil", destacó el esloveno que reconoció que en el Tour 2022 cometió muchos errores: "no tenía que haber respondido a todos los ataques y confiar más en los compañeros que tenía detrás. Me faltó energía".