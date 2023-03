El valenciano Pascual Momparler, seleccionador nacional de ciclismo, considera que el excorredor Alejandro Valverde, campeón del Mundo en ruta en 2018, "será de los que se aficionen a la bicicleta de gravel y en esa modalidad sorprenderá a más de uno".

Momparler, aficionado desde hace años a la bicicleta adaptada a todo tipo de terreno y promotor de carreras con tramos de sterrato como la Clásica de Jaén y su mar de olivos, o la exitosa Copa del Mundo de ciclocrós en Benidorm, ha vivido el imparable crecimiento de esta modalidad. "Yo corrí en ciclocrós cuando era más joven. Recuerdo ir desde mi casa al circuito todos los días y volver. Me lo pasaba muy bien. Iba con ese tipo de bicicleta buscando vías verdes cuando el gravel aún no existía. Cuando empezó esta moda en Estados Unidos, compré mi primera bicicleta, hará unos 7-8 años. Desde entonces, salgo con ella siempre que puede porque me parece muy divertido", señaló Momparler.

El técnico español consideró que el gravel, que ya organiza en España carreras como la Mussara Hunting Dogs, no es una simple moda, sino que es una modalidad llamada a perdurar en el tiempo. "El gravel ha venido para quedarse. Yo creo que va a apartar a ese cicloturismo de carretera y a ese mountainbike que se practica por caminos. Esa gente se va a quedar en gravel. Unos porque utilizan una bicicleta que no es adecuada para el uso que le están dando y otros porque se van a dar cuenta de que con una bicicleta de gravel pueden hacer lo mismo, pero por caminos más tranquilos y huyendo un poco de los coches. Todo eso ya está llegando", explicó en declaraciones a la organización de esa prueba.

Primer Mundial con gran representación española

Pascual Momparler cree que Alejandro Valverde, recientemente retirado como profesional en ruta a los 42 años, tendrá un sitio preferente en el gravel. "Yo creo que Valverde va a ser uno de los que monten en gravel y va a sorprender a más de uno. En la Strade Bianche disfrutaba mucho, el año pasado se quedó con ganas de correr en Jaén. Yo sé que lo tiene en su cabeza", precisó.

De los corredores que acudieron al Mundial en ruta de Wollongong, dijo, "Carlos Verona me sorprendió por su técnica. Sé que tenía su bicicleta de gravel para descargar, pero vi que tenía mucho nivel".

El año pasado se celebró el primer Mundial de gravel organizado por la UCI, un primer paso que no sorprendió especialmente al seleccionador. "En la comisión europea de ciclocrós, a la que pertenezco, se hablaba de la posibilidad de este mundial desde hace cuatro o cinco años. En países como Italia, Bélgica o en el norte de Francia estaba pegando muy fuerte el gravel. Así que tampoco fue una gran sorpresa. Lo que sí que me sorprendió fue que tantos corredores españoles acudieran".