Joan Martín Bennassar e Isabella Maria Escalera, en persecución, y Albert Torres y Laura Rodríguez, en scratch, y Pepe Moreno y Helena Casas, en velocidad, han sido los triunfadores en la primera jornada del Campeonato de España de pista élite-sub23 y de ciclismo paralímpico-Gran Premio Hyundai Marcos Automoción que se disputa hasta el domingo en el velódromo Lluis Puig de Valencia. Seis primeros títulos en una jornada en la que no hubo aún pruebas de paraciclismo, que se comenzarán a disputar este sábado.

La final de persecución masculina tuvo como protagonistas a los dos hermanos Bennassar, con triunfo de Joan Martí, aunque a Francesc le quedaba, aparte de la plata, el honor del título sub23. Por la mañana había sido más rápido el menor, pero por la tarde ambos cambiaron su desarrollo, beneficiando al mayor, que no daba opción en ningún momento, para terminar imponiéndose 4:32.435 a 4:37.77.

La medalla de bronce fue para el valenciano Alejandro Merenciano en una final B que se decidía por la vía rápida, al doblar a un Eloy Teruel que tuvo un problema con el manillar, pero que no pudo parar para optar a una segunda salida ya que no era un accidente reconocido.

En la final femenina, Tania Calvo llegaba avalada con el mejor tiempo en la clasificatoria y así dominó hasta casi el último kilómetro, cuando Izzy Escalera comenzó a hacer mejores tiempos y ponerse por delante, para imponerse finalmente, 3:42.538 a 3:44.165. Un título que se puede considerar doble al ser también la mejor sub23.

La lucha por el bronce no tuvo color y la valenciana Isabel Ferreres dominó en todo momento para aventajar al final a la catalana Laura Rodríguez en nueve segundos (3:45.932 a 3:54.910).

En velocidad Helena Casas ratificaba su condición de favorita y no daba ninguna opción a Saioa Orgambide, que por segundo año se llevaba el título sub23, mientras que la catalana sumaba su decimotercer triunfo nacional en esta disciplina, en un podio que completaba otra catalana, Lucía García, que derrotaba en dos enfrentamientos a Melisa Gómiz (Hyundai-Marcos Automoción).

Por el contrario, en la prueba masculina, Alejandro Martínez no pudo revalidar su triunfo. Desde por la mañana se vio que Pepe Moreno estaba muy cerca de las prestaciones del alicantino (10.160 a 10.173) y tras pasar sin problemas sus eliminatorias, el castellano-manchego no perdonó y en dos enfrentamientos, y de forma muy distinta pero igualmente efectivas, se hacía con el triunfo en esta prueba que no conocía desde 2019.

El scratch femenino se decidió con un ataque de Ziortza Isasi (BePink) a falta de ocho vueltas que supuso el contraataque de Laura Rodríguez, rodando juntas hasta el final, cuando un sprint lejano de la catalana le daba el título ante la vasca. Por detrás el grupo solo se movió de cara a la lucha por el bronce con un primer ataque de Eva Anguela que fue remontado por Tania Calvo que era quien completaba el podio, aunque la madrileña, cuarta, también subía al podio como ganadora sub23.

En cuanto a la prueba masculina, fue mucho más dura, con un Albert Torres interesado en endurecer la prueba, en ausencia de Sebastián Mora, que ha debutado esta semana en ruta en Holanda con el Burgos-BH. Al final provocó un corte con tres paisanos de la selección balear que ganaron vuelta a 25 vueltas del final y aunque posteriormente, a falta de 10, lo lograron otros tres corredores. Eso sí, las medallas se las jugaron tres de los baleares, con Torres por delante de Sergi Amengual, con el título sub23, además, y de Xavi Cañellas.

Turno para el ciclismo paralímpico

Este sábado se celebrará la segunda jornada de los Campeonatos de España ya con las pruebas de ciclismo paralímpico, en una jornada que se desarrollará de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:30.

En el caso de las categorías élite y sub23 se disputarán la eliminación y los 500 metros /kilómetro para los dos sexos, mientras que en paraciclismo se dilucidarán los títulos de persecución, clases B y C, de la velocidad tándem y de la velocidad por equipos en las dos modalidades.