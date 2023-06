Alberto Contador ha sufrido una dura caía en el transcurso del Desafío China que se celebra en Pekín. Aunque el ciclista madrileño rodó por los suelos a gran velocidad y sufrió lesiones en la cara, las heridas no revisten gravedad aunque sí son muy aparatosas. El propio Alberto Contador se apresuró a tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes sociales compartiendo un vídeo en el que explica todo lo sucedido.

Así lo vivió Contador:

Hola a tod@s, hoy he sufrido una caída en el Desafío China by @lavuelta, han hecho el afilador y pese a intentar saltar al corredor en el suelo que me precedía ha sido imposible salvarla, mando este vídeo para transmitir tranquilidad pese a lo impactante de las imágenes, afortunadamente ha sido más lo aparatoso que la gravedad, únicamente unos puntos de sutura en ceja, pómulo y labio. Seguimos