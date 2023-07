El Burgos BH seguirá contando en 2024 con la velocidad de Manuel Peñalver para las llegadas masivas. El joven de 24 años sigue creciendo como ciclista y cumplirá su sexta temporada en las filas del conjunto que dirige Julio Andrés Izquierdo. En esta etapa ha acumulado más de 40 top-10 gracias a su punta de velocidad. Además, el alicantino ha acariciado la victoria en pruebas como la Volta a Cataluña, el Tour de Langkawi, la Volta al Alentejo o el Tour de Turquía.

El día que más cerca estuvo lograr su primer triunfo con el equipo tuvo lugar a principios de 2022, cuando terminó segundo en su ciudad natal, Torrevieja, en la cuarta etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. Esta temporada ha tenido un calendario menos cargado de pruebas en el inicio de año, obteniendo sus mejores resultados a partir de marzo. Fue octavo en la Cholet-Pays de la Loire, tercero en una etapa del Région Pays de la Loire Tour y sumó hasta seis top-10 entre el ZLM Tour y los Boucles de la Mayenne.

“Quiero agradecer al Burgos BH la confianza depositada en mí un año. Voy a seguir trabajando en lo que queda de temporada para poder dar al equipo grandes resultados y esa victoria que todos nos merecemos. Este año todavía no he levantado los brazos, pero hemos demostrado una regularidad muy buena, peleando con esprinters de primer nivel, lo que me da confianza para la segunda parte de la temporada”, ha comentado Manuel Peñalver tras firmar su renovación.

David Cantera, director deportivo, ha explicado sobre su renovación que “Manuel es un ciclista de la casa y sigue siendo muy joven. Hemos tenido la suerte de ir viendo su evolución. Ha trabajado muchísimo de manera profesional y concienzuda para afianzarse en el profesionalismo. Es un valor seguro, como lo demuestran la cantidad de top-10 que consigue cada año carreras de primer nivel. Estamos seguro que levantará los brazos. Hace unos días anunciábamos también la renovación de José Manuel. Ambos nos representan muy bien en su parcela y son grandes personas, una máxima para nosotros a la hora de valorar cualquier incorporación al equipo”.