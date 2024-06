Felipe Orts repite victoria en el Gran Premio de Zaragoza

Felipe Orts vuelve a dominar el GP Zaragoza por segundo año consecutivo sumando su primera victoria en la Copa de España esta temporada. El alicantino ha sido el dominador de la prueba desde la primera vuelta en una actuación soberbia que le da alas para afrontar un mes repleto de competición con objetivos importantes.

Felipe Orts, en lo más alto del podio / SD

Luchando contra el viento

La jornada arrancaba con incertidumbre debido a las condiciones meteorológicas, con fuertes rachas de viento que obligaban a la organización a suprimir una vuelta al circuito. Esta modificación dejaba un buen escenario para Felipe Orts, que en anteriores ocasiones ya había demostrado ser capaz de brillar en pruebas más explosivas. Con el pistoletazo de salida, el alicantino se colocaba en cabeza de carrera junto a otros dos corredores, consiguiendo abrir un ligero hueco respecto al grupo de favoritos.

Orts se escapaba

Con unas sensaciones inmejorables, Orts decidía poner una marcha más para irse en solitario, consiguiendo una ventaja superior al minuto antes de completar el segundo giro. Con el paso de los kilómetros, esta diferencia se estabilizaba y el corredor alicantino la administraba a la perfección en una demostración de técnica y poderío que le servía para alzar los brazos en línea de meta completando una gran exhibición.

Contento con la victoria

Felipe Orts: "Es una victoria muy importante por el momento de la temporada en el que estamos, viene un mes muy intenso con carreras de mucho prestigio y conseguir ganar hoy es un plus de moral. En la primera vuelta he visto que abría un pequeño hueco y he decidido poner mi ritmo para marcharme en solitario. Quiero agradecer a la organización el gran trabajo que han realizado para que la prueba se disputara hoy pese a las difíciles condiciones meteorológicas que había esta mañana.

Con buenas sensaciones tras esta victoria, Felipe Orts y La Vila Joiosa - Néteo afrontarán su primera cita internacional de la temporada de mountain bike en Val di Sole, prueba puntuable para la Copa del Mundo XCO.