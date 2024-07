Felipe Orts triunfa en solitario en Cervera del Maestre para despedir la Copa de España

Cervera del Maestre albergó este fin de semana la última entrega de la Copa de España XCO, donde Felipe Orts tomaba la salida con un objetivo claro, conseguir la victorias. Esas ganas se demostraban desde los primeros compases, con el corredor alicantino ganando puestos con solvencia hasta colocarse en segunda posición, a la estela del líder de la competición Cristofer Bosque.

Este guión se prolongaría en el tiempo, con ambos corredores abriendo margen respecto a los perseguidores. Felipe Orts, con muy buenas sensaciones, decidía dosificar los esfuerzos en busca del triunfo. Con la estrategia bien definida, el corredor alicantino asestaba un cambio de ritmo a falta de dos vueltas, haciendo valer su gran explosividad, para marcharse en solitario consiguiendo una ventaja cercana al medio minuto.

Con las diferencias estabilizadas, Orts disfrutaba en los últimos kilómetros para llegar alzar los brazos en línea de meta consiguiendo un triunfo con aroma a redención en una temporada marcada por la mala fortuna y los contratiempos. Con este resultado, Orts concluye la Copa de España sumando dos victorias consecutivas y consiguiendo la segunda posición en la clasificación general.

Podio de la última entrega de la Copa de España XCO / RFEC

Declaraciones

Felipe Orts: "Victoria muy trabajada, era una carrera muy larga con mucho desgaste. Viendo la situación de carrera he jugado mi baza, he sufrido mucho siguiendo a Cristofer pero a falta de dos vueltas he visto que ya no mantenía el mismo ritmo y he decidido arrancar abriendo unos metros que han acabado siendo definitivos. Acabo la Copa de España satisfecho, consiguiendo dos victorias y la segunda plaza en la clasificación general."

Una inyección de moral en el mejor momento posible, con la mirada puesta en el Campeonato de España XCO, que se celebrará en Huelva el próximo 14 de julio.