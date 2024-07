Felipe Orts acaricia el pódium en el Campeonato de España XCO

Gran actuacción de Felipe Orts y La Vila Joiosa Néteo en el Campeonato de España de XCO. El alicantino, que cruzaba la línea de meta en cuarta posición, peleó por la tercera plaza del pódium hasta los compases finales. Un buen resultado que avala el trabajo realizado durante toda la temporada, sabiendo superar los contratiempos para concluir la campaña con balance positivo.

Así fue la prueba de XCO

Con el objetivo de pelear por los puestos punteros, Orts arrancaba esta mañana la prueba de XCO en El Almendro (Huelva). Desde los primeros compases, el corredor de La Vila dejaba clara su estrategia, regular y encontrar una velocidad crucero para llegar con buenas piernas al tramo final. El plan empezaba a dar sus frutos y el alicantino, de menos a más, se mantenía en la zona alta peleando por el pódium durante varios giros. Finalmente, Orts cedía unos metros para cruzar la línea de meta en cuarto lugar, un gran resultado para poner el broche final a la temporada de mountain bike.

Séptimo en short track

Por otro lado, el pasado viernes 12 de julio, Orts disputó la prueba de short track dejándose ver en primera posición durante el arranque. Una carrera explosiva, con muchos cambios de ritmo donde el alicantino se sintió muy cómodo, peleando con los mejores. Ya en la última vuelta, Orts firmaba un buen giro para finalizar en séptimo lugar en una prueba de nivel antes de afrontar el gran objetivo el domingo.

Felipe Orts / FORTS Team

Declaraciones de Orts

El ciclista alicantino hace balance tras cerrar la temporada de mountain bike en el Campeonato de España: "Tenemos que estar muy contentos con la carrera, peleando por el pódium hasta el final. No era un circuito muy técnico, pero sí que tenía bajadas complicadas y repechos muy duros. He salido a hacer mi carrera y viendo el resultado que he conseguido con el gran nivel que había creo que ha sido mi mejor actuación en esta temporada".