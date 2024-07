Esto ha dicho Vingegaard sobre su etapa 17 del Tour

El danés Jonas Vingegaard (Visma) señaló, tras perder 12 segundos respecto al belga Remco Evenepoel, que salvó el día gracias a la ayuda de sus compañeros, y admitió que no tuvo en la primera jornada alpina su mejor día.

"Cuando atacó Pogacar y luego se unió Evenepoel ambos pudieron tener entre ellos un poco de colaboración, pero había que cerrar el hueco y pude contar con mis compañeros, a los que agradezco mi trabajo", comentó Vingegaard, segundo en la general.

Vingegaard sigue cogiendo el tono

El doble ganador del Tour de Francia y defensor del título aseguró que está mejorando su estado de forma y que seguirá en la pelea.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard durante la decimoséptima etapa del Tour de Francia / Sebastien Nogier

"Estoy mejorando día a día, pero hoy no ha sido mi mejor etapa. De vez en cuando todos tenemos un mal día. Si este ha sido mi mal día, me puedo sentir feliz", concluyó.

Evenepoel: "Mi objetivo era garantizar la tercera posición"

El belga Remco Evenepoel aseguró que atacó en el descenso hacia Superdévoluy porque entendió que el danés Jonas Vingegaard "no estaba en un buen momento", pero que su objetivo no está en arrebatarle la segunda posición, sino en solidificar la tercera.

"No miro a la segunda posición, en una etapa como la de hoy soy mejor que él, pero en las de alta montaña que restan él es mejor. Estoy seguro de que tendrán planes para esos días. Yo voy a intentar consolidar la tercera posición", señaló el ciclista del Soudal.

Remco Evenepoel durante la decimoséptima etapa del Tour de Francia / LAP

Evenepoel logró una veintena de segundos sobre Vingegaard y ahora está a 1.58, renta que consideró "muy alta" en favor del danés.

"He visto que no estaba en su mejor día, al pie de Superdevoluy tiraba un compañero suyo, pero el ritmo no era muy rápido. Desde el coche me han dicho que mi compañero Jan Hirt y por eso he saltado. He conseguido unos segundos, pero eso no es lo importante", dijo.