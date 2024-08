Joan Bou, por tercera vez a la Vuelta a España

El regreso de Euskaltel Euskadi a La Vuelta a España tras su ausencia el pasado año supone el retorno de Joan Bou a la ronda española, en la que será el único valenciano de esta edición, en la que el pelotón dejará de lado el este de la península ibérica, y con ello las carreteras de la Comunitat Valenciana, por las que no pasará ni un solo día, algo que no sucedía desde 2020. Con Joan Bou se mantiene la presencia de al menos un ciclista valenciano en La Vuelta por séptima edición consecutiva, pandemia incluida, ya que la de 2017 fue la última en la que no corrió nadie de la terreta.

Lo cierto es que los valencianos lo han tenido complicado para correr La Vuelta en los últimos años, a excepción de Juan Ayuso, enrolado en el poderoso UAE Team, que fue tercero en su debut en 2022, y repitió el pasado año. En 2024, pese a su abandono en el Tour por Covid, ha sido descartado para la ronda española por su equipo, que tendrá a Marc Soler como jefe de filas. El Movistar Team es el único equipo español UCI World Tour, por lo que una vez más la presencia valenciana llega a través de las invitaciones, una de ellas al Euskaltel-Euskadi, que será uno de los cuatro UCI Pro Team junto al Kern Pharma, Lotto Dstny e Israel Premier Tech, solo dos de ellos clasificados por ranking.

Será la tercera Vuelta para Joan Bou, de 27 años, y que debutó en 2021 coincidiendo en el pelotón con el ondense Óscar Cabedo (Burgos-BH), y que repitió en 2022 junto a Juan Ayuso (UAE Emirates) y Óscar Cabedo, en una edición de la que se cayó por Covid 24 horas antes el también ciclista del Burgos-BH, el torrevejense Manuel Peñalver. El año pasado solo corrió Ayuso, al que tomará el testigo desde el sábado en Lisboa Joan Bou, que entrena y reside en Valdelinares, el pueblo a mayor altitud de la península, y que afronta su quinta temporada en las filas del Euskaltel Euskadi. Su objetivo, como en las otras dos ediciones, será dejarse ver en las escapadas y acariciar un triunfo que ha rozado hasta en tres ocasiones desde 2022, cuando fue segundo en el Trofeo Torres Vedras del Portugal (2022), así como en la Clàssica Terres de l'Ebre (2024) y en el Giro della Romagna (2024). En su última Vuelta llegó a enfundarse el maillot de líder de la montaña.

Seis vascos, un valenciano y un marbellí

Esta edición, que arranca el sábado 17 de agosto en Lisboa y concluirá el 8 de septiembre en Madrid, tendrá un marcado acento montañoso y contará con una etapa íntegra en Álava, que la formación naranja ya tiene macada en rojo en su calendario. Será la etapa 18ª, el 5 de septiembre, con salida en Vitoria-Gasteiz y llegada al Parque Natural de Izki en Maeztu. Los vascos Jon Aberasturi, Xabier Berasategi, Mikel Bizkarra, Xabier Isasa, Txomin Juaristi, Gotzon Martín y el marbellí Luis Ángel Maté son los siete corredores que acompañarán a Joan Bou, bajo la dirección deportiva de Jorge Azanza y Pello Olaberria.

Joan Bou en la Vuelta a Burgos / SprintCyclingAgency

Un bloque que mezcla veteranía, experiencia y juventud y con ciclistas que completan un bloque polivalente para luchar por las etapas y mostrar su carácter para ser protagonistas con la ambición de una victoria. Una Vuelta 2024 que será especial para Maté, en su 12ª participación, la última antes de su retirada; Aberasturi y Bizkarra afrontarán la carrera por quinta vez; Bou y Gotzon Martín, la tercera; y para Berasategi, Isasa y Juaristi será su debut en una carrera de tres semanas.

"Estamos ilusionados para estar presentes en carrera con diferentes corredores porque pienso que el equipo que llevamos está compensado para conseguir ese objetivo: tener presencia en carrera desde las escapadas y poder optar a un resultado importante. Igualmente, esperemos poder tener alguna opción al sprint con Jon. El recorrido es durísimo, pero, si alcanzamos nuestro nivel, estoy seguro de que podemos ofrecer un rendimiento alto", comenta Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi.

La Vuelta 2024, al detalle

El recorrido se resume en dos contrarrelojes individuales, la primera y la última, ocho etapas de montaña, cinco etapas de media montaña y seis etapas llanas u onduladas. Y la exigencia se refleja en las nueve llegadas en alto.

La carrera empezará con tres etapas en Portugal, la primera, una contrarreloj individual de 12 kilómetros. La llegada al alto Villuercas (4ª etapa), 14,6 km al 6,2%, y, sobre todo, la jornada en Granada (9ª) con el Purche (1ª), 8,9 km al 7,6%, y dos pasos por Hazallanas (1ª), 7,1 km al 9,5% con rampas que alcanzan el 22,7%, seleccionarán la clasificación general.

La segunda semana será aún más dura, con dos etapas en Galicia con un perfil sin descanso y finales en Baiona (10ª) y Padrón (11ª), antes de afrontar la Manzaneda (12ª), 15,5 km al 4,7%, y Ancares (13ª), 7,5 km al 9,3% y con los últimos cinco kilómetros que no bajan de 10% de media. La exigencia será máxima en el Cuitu Negru (15ª), 18,9 al 7,4%, con rampas que alcanzan el 24%, y con dos pasos por la Colladiella (1ª), 6,4 km al 8,2 por medio.

Enric Mas, Quintana y Lazkano en el "ocho" del Movistar para La Vuelta Enric Mas, Nairo Quintana y Oier Lazkano serán las referencias del Movistar en la 79ª edición de La Vuelta a España, una edición especial, ya que la última etapa contrarreloj partirá desde la sede de Telefónica en Distrito y concluirá junto al histórico Edificio de Gran Vía por razón del centenario de la empresa. Movistar formará con Enric Mas, Nairo Quintana, Oier Lazkano, Pelayo Sánchez, Einer Rubio, Carlos Canal, Jorge Arcas y Nelson Oliveira. La formación telefónica estará dirigida por Chente García Acosta, Pablo Lastras, Xabier Muriel e Iván Velasco.

Los Lagos de Covadonga (16ª) abrirán la tercera y última semana, 12,5 km al 6,9%, previo ascenso al Fito (1ª), 7,1 km al 7,9%, y la Collada Llomena (1ª), 7,6 km a 9,3%. La jornada en tierras vascas será la 18ª saliendo de Vitoria y llegando al Parque Natural de Izki, vía La Herrera (1ª) a 45 kilómetros de meta, 5,6 km al 8,3%. El final en Moncalvillo (19ª), 8,6 km al 8,9%, será el aperitivo de la 20ª y penúltima etapa, siete altos con Lunada (1ª), 14 km al 6,1%, Tornos (1ª), 11,3 km al 6%, y cierre en el Picón Blanco (1ª), 7,9 km al 9,1%. Una contrarreloj plana de 26 kilómetros pondrá el broche en Madrid.

La carrera se podrá seguir a través de RTVE y MAX/Eurosport. Las bonificaciones serán de 10, 6 y cuatro segundos en las metas y de 6, 4 y 2 en los puntos bonificados.