«Este año creo que puedo estar en la pelea por alguna etapa»

Joan Bou (València, 1997) regresa dos años después a una Vuelta a España en la que debutó en 2021 y repitió en 2022 gracias a la invitación de la organización al Euskaltel Euskadi, una escuadra en la que suma cinco temporadas gracias a su entrega y desparpajo para meterse en las fugas. A la tercera espera que vaya la vencida a pesar de ser el único valenciano en el pelotón de esta edición, tras coincidir anteriormente con Juan Ayuso (tercero en 2022) y con Óscar Cabedo (2021 y 2022). Manuel Peñalver no pudo tomar la salida en 2022 al dar positivo por Covid un día antes de la salida.

¿Vuelve con ganas a La Vuelta pese a ser el único valenciano?

Sí, vuelvo con ganas. Volver a la Vuelta es el mayor escaparate del año para pelear las fugas y ver qué podemos sacar cada día.

¿Cómo la afronta y cómo se ve de forma en esta edición?

Este es el año en el que mejor preparado llego. Me encuentro bien y he obtenido buenos resultados. Tengo más confianza que en mi primera y segunda participación. Además, el recorrido se me adapta bastante bien. Todos los días son muy duros, solo hay una etapa llana en toda la Vuelta, y las demás tienen media montaña, finales en alto, alta montaña... Son días en los que se puede sacar provecho. Si un día no se puede hacer nada, habrá que levantar el pie, y al siguiente día intentar meterse en la fuga y ver cómo llegar al final de la etapa lo mejor posible.

Siempre que ha estado ha brillado en las fugas, e incluso se vistió con el maillot de la montaña por un día. ¿Qué objetivo se marca este año?

Un objetivo así chulo sería conseguir un maillot de la montaña, como hace dos años, cuando logré entrar en cinco fugas. Alguna estuvo a punto de llegar, como en 2021, de las cinco que cogí, dos llegaron a meta. No tuve la oportunidad de pelearlo, pero este año creo que podemos estar en la pelea por alguna, y seguro que me irá mejor.

Joan Bou, en la Vuelta a España / EFE

Desde 2022 ha rozado el triunfo en tres ocasiones, como en Torres Vedras, y en la Clàssica Terres de L’Ebre y el Giro de la Romagna, segundo en todas. Lo tiene muy cerca...

En Torres Vedras este año he conseguido dos segundos puestos, y en Portugal hice top 10 (8º) y estuve en el top 5 en una etapa. Estuvo cerca, pero siempre es difícil, y por una cosa u otra se me escapa. Pero creo que insistiendo, oportunidad tras oportunidad, algún día saldrá.

¿Con qué se conformaría o se sentiría satisfecho: la general, la montaña, una etapa…?

La general no me supone nada; quedar el 82, el 60 o el 40 no es una motivación. Mi objetivo es buscar etapas y meterme en fugas. Repetir el maillot de la montaña estaría bien, y cogerlo con un poco más de renta. Cuando lo gané había pocos puntos ese día, pasé primero el puerto de Opakua en el País Vasco, lo que me dio bastante renta, pero al día siguiente había muchos puertos y ya me lo quitaron. Conseguirlo con más margen estaría bien, y también pelear por una etapa a través de una fuga y poder resolverlo bien, y ganar.

¿Ha cambiado algo su preparación? Hace años trasladó su residencia a Valdelinares, el pueblo de España a mayor altitud.

Sigo allí, paso bastante parte del año. Llevaba una semana sin ir, pero he estado en Portugal. Este año hemos cambiado la preparación un poco de cara a la Vuelta. Competí mucho hasta mayo, luego descansé dos meses sin carreras, hice un parón para ponerme en forma, despejar la cabeza y todo, y volví a competir. La verdad es que lo hice bastante bien: segundo en Terres de l’Ebre, y a la semana siguiente en Portugal, top 10 en la general y varios días peleando entre los cinco primeros. Ese ha sido el cambio, concentrar todo en julio y llegar directo a la Vuelta a España.

Y a todo ello ayuda la confianza del Euskaltel Euskadi.

Es mi quinto año y el equipo siempre ha depositado su confianza en mí. Intentaré devolverla lo mejor posible con resultados y dando el cien por cien en todas las carreras.

Eres el único valenciano, pero este año la Vuelta no pasa por la Comunitat Valenciana, después de las tres etapas en 2021, otra en 2022 y las cuatro el año pasado...

En 2021 pasamos un poco por València, pero pocas etapas. Y en 2022 solo una crono entre Elche y Alicante. En 2019 pasamos por Teruel, y el año pasado por Mora de Rubielos, pero no estábamos. Da igual. Al final, la afición siempre está, vayas donde vayas te conocen, aunque molaría pasar por casa. El año que viene, cuando saquen el recorrido de 2025, esperemos estar otra vez y que pase cerca de casa, por Valdelinares y por València, donde nací.

Lástima no volver a coincidir con Juan Ayuso, que tenía una buena oportunidad de resarcirse del Tour, donde abandonó por Covid, y de un discreto debut en los Juegos Olímpicos.

Al final, cada equipo hace lo que mejor le vaya a cada corredor o para el colectivo del equipo. Pero el UAEEmirates trae un equipazo. Se notará su ausencia entre los aficionados, pero tienen un gran equipo, y vaya donde vaya, es el mejor por resultados, por puntos y por cómo hacen las cosas. Ayuso tendrá otras oportunidades, todavía es joven.

Joan Bou en la Vuelta a Burgos / Sprint Cycling Agency / Euskaltel Euskadi

¿Se atreve con alguna quiniela para el podio final, aunque no estén en la salida Pogacar, Evenepoel y Vingegaard?

Si Roglic está al cien por cien, será uno de los candidatos más a tener en cuenta. Luego, aparte del esloveno Roglic, en el Bora están el colombiano Daniel Felipe Martínez y el ruso Aleksandr Vlasov. Para mí, el UAE llega con el portugués Almeida. Pero como tridente, yo veo más al Bora. Después, la carrera pone a cada uno en su sitio, pasan cosas. Pero creo que Roglic y Almeida estarán en la disputa como los principales contendientes.

Su equipo tiene una etapa marcada en rojo, la 18 el 5 de septiembre en Álava, con salida en Vitoria-Gasteiz y llegada al parque natural de Izki en Maeztu.

Sí, claro, cuando entramos en Euskadi, aún más se siente la afición. Hace dos años, en la cuarta etapa, cuando veníamos de Holanda, salimos de Vitoria para ir a Laguardia y se notó muchísimo. Al día siguiente salimos de Bilbao, y aquello fue una locura. Yo con el maillot de la montaña, en Bilbao, dábamos una o dos vueltas y fue espectacular. Esa etapa está marcada en rojo, repartirán 10,000 camisetas por lo menos entre el público, para vestir a todos de naranja.

Pero a pocos días del final llegarán con las fuerzas justas...

Bueno, pero esos días son buenos, porque es más impredecible lo que pueda pasar. Y está bien. Si esa etapa fuera la cuarta o quinta, sería más difícil que llegara la fuga, pero a esas alturas es más fácil poder jugártela para ganar una etapa metiéndote en una fuga.

Siempre pendientes de las dos invitaciones a equipos Pro Team, que el año pasado os dejaron fuera, pero que ahora os han vuelto a beneficiar.

Dos Pro Team van fijos por ranking, en este caso el Lotto Dstny y el Israel, y hay dos invitaciones para Kern Pharma y Euskaltel. Tendrían que subir a 190 corredores, con dos equipos más, serían 16 corredores más. No pasaría nada, y a dos equipos más les das la vida.