Sin Pogacar, Ayuso luchará con Almeida por liderar el UAE en La Vuelta

El UAE Team Emirates ha anunciado este martes 29 de julio los 9 hombres con los que participará en La Vuelta a España 2025, del 23 de agosto al 14 septiembre. Aunque era algo ya más que esperado, el equipo confirmó la ausencia del esloveno Tadej Pogacar que el pasado domingo conquistaba su cuarto título de campeón del Tour de Francia. Sin el mejor ciclista del momento en el pelotón, en el equipo de Emiratos Unidos las miradas se dirigen a dos hombres que de momento, se presentarán como colíderes del equipo. Uno será el ciclista de Xàbia, Juan Ayuso, que luchará por conquistar su primera gran vuelta por etapas y el otro, el portugués João Almeida. El UAE, de momento, otorgará el dorsal 1 del equipo que le acredita como jefe de filas a Almeida. Un papel, en cualquier caso que todo indica que se decidirá en carrera y al que aspira también Ayuso.

Ayuso, ante su gran objetivo

Juan Ayuso se mostró ilusionado con una nueva participación en la ronda española, donde debutaba por todo lo alto en 2022 logrando un histórico podio al finalizar tercero en la General con tan sólo 19 años. "La Vuelta es una carrera muy especial para mí, mi carrera natal. He estado entrenando bien, me siento bien y estoy centrado al 100 % en hacer una buena carrera para el equipo. Siempre es un honor correr en casa y lo daré todo para que valga la pena, ya sea ayudando al equipo o luchando por un resultado propio. España siempre saca lo mejor de mí", apuntó Ayuso.

Ayuso aspira a luchar por la victoria en La Vuelta / UAE Emirates

Pogacar necesitaba un descanso

Por su parte, Pogacar explicó su decisión de no participar en La Vuelta: "Después de un Tour tan exigente, decidimos que lo mejor era tomarnos un descanso", aseguró el esloveno. "Por supuesto, la Vuelta es una carrera a la que me encantaría volver. Tengo fantásticos recuerdos de 2019, pero ahora mi cuerpo me pide descansar", declaró Pogacar, recordando aquella edición de la ronda española, que acabó tercero.

El astro esloveno se tomará un descanso antes de volver a la competición en Norteamérica y encabezará a su equipo en el Grand Prix Cycliste de Québec y el Grand Prix Cycliste de Montréal, ambas en Canadá, en septiembre.

Los 9 elegidos

Junto al portugués João Almeida, y Juan Ayuso, completarán el equipo del UAE en La Vuelta el danés Mikkel Bjerg, el austriaco Felix Großschartner, el esloveno Domen Novak, el luso Ivo Oliveira, el español Marc Soler y el australiano Jay Vine.

Joao Almeida / UAE Emirates

Juan Ayuso trarará de desquitarse en La Vuelta de su aciaga participación en el Giro de Italia, donde ejercía de líder del UAE y partía entre los aspirantes a la victoria. Sin embargo, problemas físicos en una rodilla y la picadura de una avispa en un ojo, le llebaban a abandonar en la etapa 18 cuando ya no tenía opciones de luchar por las posiciones de honor. En el Tour no participó por lo que La Vuelta será su gran reto del año.