Vingegaard encabeza el cartel de favoritos de la Vuelta

La Vuelta a España 2025 ya está aquí. Es semana de Vuelta y los equipos lo saben, porque desde primera hora de esta mañana han empezado a anunciar sus respectivos 'ochos' con los que acudirán a las carreteras españolas e italianas. La organización les espera el jueves para la presentación de equipos y el sábado es el día elegido para empezar a echar golpe de pedal por el Piamonte con Jonas Vingegaard como principal favorito, aunque deberá competir contra rivales muy potentes atentos para saltarle a la yugular.

Todos contra Vingegaard

Jonas Vingegaard y sus siete compañeros de Visma - Lease a Bike se presentan como los principales candidatos a (casi) todo. Junto al danés, gregarios de lujo como Matteo Jorgenson y todo un vencedor de Vuelta como Sepp Kuss además de los Keldermann, Zingle, Tulett, Van Baarle y Campenaerts forman un gran equipo para dominar en todos los terrenos: alta y media montaña, etapas llanas, jornadas onduladas, etc. Por encima de todo, Vingegaard ocupa el primer puesto en todas las predicciones de favoritos a llevarse la Vuelta y ganar la carrera española por primera vez.

Los ciclistas que se posicionan como principales contendientes a pelearle la victoria son Juan Ayuso y Joao Almeida. Los compañeros del ausente Tadej Pogacar en UAE Team Emirates XRG son los que más le pueden poner contra las cuerdas y situarse en primera fila si Vingegaard tiene problemas. Sin embargo, a priori, parece que, a excepción de Marc Soler, estarán muy solos en la alta montaña para tratar de aislar al doble vencedor del Tour de Francia, debido a la falta de gregarios del mismo nivel que los de la formación neerlandesa: Domen Novak, Mikkel Bjerg, Felix Grosschartner, Ivo Oliveira y Jay Vine.

Ayuso acompañó a del Toro en el podio / EFE

La montaña estará apretada

Para la clasificación general y de la montaña, equipos como el Red Bull - BORA - Hansgrohe o el Groupama FDJ han presentado a buenos especialistas. En el caso de los alemanes, el joven italiano Giulio Pellizzari será la principal baza tras su buena Vuelta a Burgos (4º) por delante de un vencedor del Giro de Italia (2022) como Jai Hindley que será muy importante para su compañero. En cuanto a la formación vecina, Groupama ha presentado a Guillaume Martin y David Gaudu como sus hombres de referencia, que tratarán de resarcirse de sus decepcionantes Tour (16º) y Giro (66º), respectivamente. También contarán con Stefan Küng para las jornadas onduladas.

XDS Astana Team también ha presentado su alineación, que es toda una declaración de intenciones. Un 'ocho' que indica que llegan a la Vuelta con la intención de liarla como lo hicieron en el Giro, donde ganaron una etapa y Lorenzo Fortunato fue el vencedor del maillot de la montaña. El italiano de 29 años lidera un equipo formado por buenos escaladores con los suramericanos Harold Tejada, Sergio Higuita y Harold Martín López y el ganador de etapa en Tour y Vuelta (2023), Wout Poels. Por otra parte, Intermarché - Wanty también ha publicado sus elegidos con Louis Meintjes como ciclista más destacado, quien cumplirá su décima participación.

Louis Meintjes / RAFA GOMEZ / SPRINTCYCLINGAGENCY

El nuevo Movistar: sin Enric Mas y dejando la general a un lado

La ausencia de Enric Mas ha obligado a que Movistar rehaga su estrategia de carrera. En los últimos años, el planteamiento era un 'all-in' para la general con el mallorquín, pero este año deben dejarla de lado y centrarse en las victorias de etapa. Y han presentado un 'ocho' especialista en ello: Pablo Castrillo, Orluis Aular, Carlos Canal, Jefferson Cepeda, Jorge Arcas, Javier Romo, Iván García Cortina y Michel Hessmann. El oscense Castrillo, doble vencedor de etapa el año pasado, intentará que su característico cabeceo sea el primero en cruzar la línea de meta en algún final en alto de los muchos que hay este año. Él y Romo, que buscará su primera victoria en una gran vuelta, serán los argumentos de la formación telefónica en las montañas.

Carlos Canal y Cepeda son buenos rodadores y ciclistas con calidad para ser serios candidatos en las jornadas de media montaña, mientras que Aular será el esprínter tras su gran Giro de Italia. Cortina y Hessmann principalmente harán trabajo de equipo, pero también tendrán sus oportunidades de fuga. A priori, el experimentado Jorge Arcas es el único cuya función principal será la intendencia.

Enric Mas, el miércoles, camino de la ciudad francesa de Valence. / MOVISTAR TEAM

Burgos y Caja Rural quieren ser protagonistas

Burgos Burpellet BH y Caja Rural- Seguros RGA quieren aprovechar sus invitaciones y dejarse ver en carrera día tras día. En cuanto al equipo burgalés, Eric Fagúndez, Mario Aparicio y el joven talento Hugo de la Calle se postulan a ser sus caras más visibles. Les acompañarán Sergio Chumil, José Luis Faura, Daniel Cavia, Carlos García Pierna (hermano de Raúl, del equipo Arkéa) y Sinuhé Fernández.

Por parte de la formación navarra, el uruguayo Thomas Silva, Alex Molenaar y los locales Fernando Barceló y el actual campeón de España en contrarreloj Abel Balderstone son los hombres más destacados y que intentarán sacar la cabeza entre los primeros puestos. Jakub Otruba, Joan Bou, Joel Nicolau y Jaume Guradeño completan la alineación. En los próximos días se pronunciarán el resto de equipos participantes.