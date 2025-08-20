Javier Guillén, sobre los incendios y La Vuelta: "Si es necesario, se buscará un Plan B"

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, se muestra convencido de que la ronda del 90 cumpleaños será emocionante hasta la Bola del Mundo, penúltima etapa, y de que habrá un gran duelo entre Vingegaard y el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida, a la vez que despeja la petición de expulsar al Israel, "ya que el equipo no ha sido invitado, sino que se ha ganado su presencia por puntuación".

"Las sensaciones previas son muy buenas, es el 90 aniversario, lo hemos trabajado mucho y tenemos un recorrido que desde el principio invita a la competición. Será emocionante, salimos de Italia, un país de gran tradición ciclista, y espero que la Bola del Mundo el penúltimo día dicte sentencia", comenta a EFE Guillén.

Etapas claves

El director de la ronda apuesta por el estilo habitual de vivir el espectáculo de principio a fin, y vaticina que ya desde Italia "habrá una Vuelta en juego, con una segunda etapa en la que puede haber diferencias".

Guillén precisó que la contrarreloj de Valladolid de la última semana y la etapa del Angliru, junto a la de La Farrapona, en las etapas asturianas, también serán "otros grandes jueces".

La Vuelta será un gran duelo entre el Visma y el UAE

No estará el campeón del mundo y del Tour, el esloveno Tadej Pogacar, pero sí el danés Jonas Vingegaard, quien partirá como favorito en su tercera participación. La nómina de participantes invita al optimismo.

"La Vuelta va a ser un gran duelo entre dos equipos, el Visma y el UAE. Cualquiera de los dos equipos podría tener dos grandes vueltas este año, ya que Simon Yates ganó el Giro y Pogacar el Tour. Ese será un aliciente más", asegura Guillén.

La organización de la 80 edición de la Vuelta muestra "una gran alegría por tener a Jonas Vingegaard, pero matiza: "Tendremos otros corredores, como Juan Ayuso, que es un gran ciclista, y al ser español podría garantizar una competencia entre un corredor extranjero y otro nacional que siempre emociona a la afición".

Juan Ayuso, antes de una de las etapas del pasado Giro de Italia / ANSA / LUCA ZENNARO / EFE

Guillén lamenta la baja por lesión de Enric Mas, pero subraya el concurso de otros corredores como el británico Tom Pidcock, "un corredor muy competitivo" o el portugués del UAE Joao Almeida, ganador esta temporada de la Itzulia, Vuelta a Suiza y Tour de Romandía, ciclista al que también se le siente como "muy próximo".

"Nos hubiera gustado ver a Pogacar, pero sin él habrá igualdad"

Admite el director de la Vuelta que le hubiera gustado contar con el esloveno Tadej Pogacar, cuádruple ganador del Tour, pero la ausencia del campeón del Mundo pondrá el pronostico más abierto.

"Nos hubiera encantado contar con Pogagar, y también con Evenepoel, pero ha hecho el Tour y sus planes han ido por otro lado. No obstante, Pocagar debutó en la Vuelta en 2019 y no ha regresado, pero desde entonces hemos tenido grandes ediciones. Como organizadores queremos a los mejores, y la lectura positiva es que este año vamos a tener una carrera abierta y no se sabrá hasta el final el nombre del vencedor".

Guillén reconoce que aunque había "ilusión" por ver a Pogacar en la salida de Piamonte, la organización entiende y respeta su decisión y espera que el esloveno compita pronto en la ronda española para tener la Vuelta en su palmarés.

"No podemos expulsar al Israel de la Vuelta"

En cuanto al intento de boicot promovido desde diversos ámbitos por la presencia del equipo Israel Premier Tech, Javier Guillén explica sus argumentos para la presencia de dicha formación en la salida de Turín.

"No somos ajenos a la cuestión de Gaza, y nos han llegado reivindicaciones para expulsar al Israel de la Vuelta, pero el equipo se ha ganado su participación por los puntos logrados, no se trata de una invitación. Tiene derecho a participar y le debemos acoger. El equipo tampoco tiene ninguna prohibición para competir por parte de ningún organismo", comentó Guillén.

Un asunto que tendrá algún reflejo en las carreteras por donde pase la Vuelta, y que Guillén analiza desde el respeto y las reivindicaciones pacíficas. "Nosotros no podemos expulsar al equipo. Siempre que una reivindicación sea pacifica no tenemos nada que decir, se respeta, pero las normas de participación son claras y también las respetamos", matizó.

Incendios en gran parte de España

En referencia a los incendios que afectan a diversos puntos de la geografía española, Guillén espera, "ante todo" que se apaguen cuanto antes, y que dada la lejanía del paso de la Vuelta por carreteras próximas no espera complicaciones.

"Ante todo, esperamos que los incendios se apaguen cuanto antes, aparte del tema deportivo. Queda mucho tiempo y tenemos la esperanza de que todo esté solventado para cuando pase la Vuelta por las zonas afectadas. Si es necesario, se buscará un plan B".

En definitiva, la Vuelta se lanzará el sábado en Turín con el deseo de que sea una "carrera abierta, disputada, que no haya caídas, sin incidentes ni incidencias", resumió Guillén.