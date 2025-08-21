Juan Ayuso desvela sus planes en La Vuelta y en el Mundial

Todas las miradas del ciclismo español en La Vuelta están puestas en Juan Ayuso. La baja de Enric Mas y las dudas con el estado de Mikel Landa tras su lesión en el Giro de Italia hacen que el de Xàbia sea la gran esperanza española para luchar por la victoria final ante Jonas Vingegaard y su compañero de equipo Joao Almeida.

Pero de momento, a pesar de haber subido ya al podio en su primera participación en La Vuelta en 2022 (3º), Ayuso prefiere no cargarse de demasiada responsabilidad y señala a quien considera es el gran favorito al triunfo. "Jonas Vingegaard es el favorito número 1, tendrá que llevar la responsabilidad, ha ganado dos Tour y es el mejor corredor después de Tadej Pogacar. Él debe llevar el peso de la carrera", señaló este jueves en rueda de prensa desde Turín.

Además, tampoco descarta que, en caso de verse sin opciones para ganar la general, acabe ayudando a su compañero Joao Almeida, otro de los grandes candidatos al triunfo en ausencia del también corredor del UAE Emirates, Tadej Pogacar. "La preparación ha sido algo más rara, he corrido poco, veremos cómo estoy. Si puedo ser una baza para el equipo en la Vuelta, perfecto, si no, me dedicaré a ayudar a Joao Almeida. Si no voy para la general, trataré de ayudarle", explicó.

Juan Ayuso y su compañero de equipo Joao Almeida, en una rueda de prensa conjunta en Turín. / EFE

A pesar de ello, el de Xàbia destaca que la Vuelta le ofrece una fuente de motivación, sobre todo después de su retirada en el Giro, que era en principio su gran objetivo de la temporada. "Es una motivación la retirada en el Giro porque no me fue bien, y ahora en la Vuelta me presento sin haberla preparado de manera específica, sin ser una opción principal. Es el primer año que doblo en una grande y las sensaciones son diferentes", comentó Ayuso.

Etapas claves

Sobre el recorrido de la 80 edición, Ayuso considera que "la primera semana es la más fácil", y, por contra, "la última semana será la decisiva con las etapas asturianas de la Farrapona y el Angliru y el final en la Bola del Mundo".

Lo que espera Ayuso de la Vuelta, ante todo, es poder disfrutar de la carrera y del apoyo de la afición, sin presión añadida. "Sé que la afición espera cosas de mí, pero lo miro por el lado positivo. Cuando corro noto que me apoyan y eso es una alegría. Disfruté en las dos primeras vueltas que hice, a ver si sigo así", concluyó.

Duda para la crono del Mundial

La renuncia de Pogacar a La Vuelta le cambió su planificación de la temporada y no solo por su participación en la ronda española, sino porque esta puede condicionar a su vez su presencia en el próximo Mundial de Ruanda, donde tenía previsto disputar la contrarreloj.

"He cambiado el plan, quería hacer la crono, pero ahora mismo pienso que lo mejor es que no la haga. Todo dependerá del estado de forma con el que acabe la Vuelta. Si hago la general llegaré cansado al Mundial, si no la hago estaré más descansado y la crono puede ser una opción", detalló.