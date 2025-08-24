Juan Ayuso y su reflexión sobre el liderato de Vingegaard en La Vuelta

Jonas Vingegaard no ha querido dejar escapar la oportunidad de tomar el mando de La Vuelta y tras su victoria en la segunda etapa, lidera ya la clasificación general, en un primer golpe de efecto hacia sus principales rivales, entre ellos el español Juan Ayuso.

El ciclista de Xàbia, que entró octavo en la cima de Limone Piamonte y es noveno en la general, a 12 segundos de Vingegaard, maillot rojo, quita hierro, sin embargo a esta exhibición de poderío del danés.

"Aún es pronto pará sacar conclusiones, es mejor para el UAE que él lleve el maillot rojo", señaló el del UAE para quitarse presión ante el gran favorito de la carrera, tal y como admitió el pasado jueves en su rueda de prensa conjunta con su compañero Joao Almeida.

Mejor joven de momento

Por otra parte, Juan Ayuso puede lucir ya el maillot blanco de Mejor Joven de La Vuelta, algo que le motiva para empezar. "El maillot blanco siempre es bienvenido. Es una prenda que llevé en 2023 y que logré ganar, así que me trae buenos recuerdos, y espero poder llevarlo hasta Madrid", señaló en meta el ciclista de Jávea.

Etapas clave

De cara a las próximas citas claves, Ayuso pone el foco en Andorra. "Es pronto para sacar conclusiones. Creo que Andorra será la primera prueba verdadera de la Vuelta, y hasta ese momento solo espero poder superar bien las etapas, a salvo y sin perder tiempo, y luego veremos".

Ayuso afirmó convencido que "creo que es incluso mejor para nuestro equipo que Jonas Vingegaard tenga la roja".