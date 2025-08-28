Grave caída de Chris Froome: el parte médico asusta

Tetracampeón del Tour. Ciclista dominador durante la segunda década del siglo, con el Sky y posteriormente Ineos. Chris Froome continúa en activo, aunque alejado del estado de forma que le convirtió en un tirano de la bicicleta. Una caída cuando preparaba la Dauphiné de 2019 segó su carrera deportiva de raíz. El británico se estrelló contra un muro. Nunca volvió a ser el mismo.

La desgracia volvió a cebarse con el campeón este pasado miércoles. Chris Froome sufrió un aparatoso accidente durante un entrenamiento en Francia, tal y como anunció su entorno en redes sociales. El corredor del Israel-Premier Tech está fuera de peligro, pero el parte médico es espeluznante. "Chris fue trasladado en helicóptero a un hospital en Toulon este miércoles por la tarde tras un grave accidente durante un entrenamiento", publicó el keniata. "No hubo otros ciclistas ni vehículos involucrados. Afortunadamente, Chris se encuentra estable y no sufre lesiones en la cabeza. Sin embargo, las tomografías confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura de vértebra lumbar. Será operado este jueves", finalizó.

Un palmarés de altura

El palmarés de Chris Froome es de época. De los que se recordarán con el paso de los años. Reservado sólo para los elegidos. Ganador de cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), tres de ellos consecutivos, una Vuelta a España (2017) y un Giro de Italia (2018), su última gran vuelta antes del mencionado accidente en la Dauphiné, que le obligó a reiventarse.

Israel-PremierTech, su escuadra desde 2021, no le seleccionó para la pasada edición del Tour. Su contrato con la entidad finaliza esta temporada y todo hace indicar que, tras superar una fractura en la clavícula derecha durante el Tour de los Emiratos Árabes, la carrera de Chris Froome, a sus 40 años, podría haber dado su última pedalada.