Juan Ayuso se hunde en La Vuelta y vuelve a pensar en el Mundial

La Vuelta se acabó para Juan Ayuso, al menos en lo que a la lucha por la general se refiere. El de Xàbia, que a priori ejercía el coliderato del UAE Emirates junto al portugués Joao Almeida, vio cómo se escapaban sus opciones de pelear por la ronda española en un final de etapa en Andorra en el que se dejó llevar al ver que no le respondían las fuerzas.

Ayuso acabó cediendo casi ocho minutos respecto al grupo de favoritos, aunque la victoria de etapa fue para su compañero de equipo, el australiano Jay Vine (UAE), mientras que el noruego Torstein Traeen es el nuevo líder y arrebata el maillot rojo a Jonas Vingegaard.

A pesar de todo, el golpe no fue tan duro como el que se llevó con su abandono en el Giro de Italia, ya que La Vuelta no estaba en sus planes de temporada iniciales y sabía ya que no se encontraba en forma para poder pelear por la victoria en una ronda española en la que sí subió al podio en su primera participación, en 2022.

Descolgado en el final de etapa

Respecto a lo visto en el final de etapa en Andorra, Ayuso destacó que "no me he encontrado bien en los kilómetros finales y me he dejado ir. Mi planteamiento era desde el principio no hacer la general pero el equipo me pidió que probara para ver si mejoraba y por respeto lo he intentado", dijo tras cruzar la línea de meta casi ocho minutos de los aspirantes a la general.

"Las sensaciones en la etapa han sido como las de toda la Vuelta. Lo he dicho desde el primer día y como no mejoraba me he dejado llevar", afirmó.

Juan Ayuso (UAE Emirates) lució el maillot blanco de mejor joven de La Vuelta desde la segunda etapa. / Javier Lizón / EFE

En su opinión, la presión la tenían más los medios de comunicación que él mismo. "Sabía desde el inicio como estaba y a lo que venía".

Trabajo para el equipo y el Mundial

El alicantino valoró la victoria de etapa de su compañero Jay Vine. "Es muy buena para nosotros. Ahora mi objetivo es ayudar al equipo y empezar a preparar el Mundial. Sé que creo expectativas y que haga la general como siempre he hecho".

Ayuso aseguró que la Vuelta no supone para él un golpe moral por su condición, pero reconoció que el abandono en el Giro "fue un palo duro".

A partir de ahora lo "primordial" para Ayuso en la carrera será ayudar a Joao Almeida en la pelea por la general y si se dan las circunstancias intentará pelear por una victoria de etapa.