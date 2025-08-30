El valenciano Joan Bou, protagonista en una escapada de ¡¡¡146 kilómetros!!!

Si el jueves y el viernes Juan Ayuso fue el gran protagonista de La Vuelta para mal en Andorra y para bien tras su triunfo de etapa, este sábado los focos apuntaron a otro ciclista valenciano como Joan Bou, quien protagonizó junto a Sergio Samitier una escapada de 146 kilómetros, la mayoría de ellos acompañados por José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH).

El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA, en su cuarta participación en La Vuelta (tras las de las ediciones de 2021, 2022 y 2024 en las filas del equipo Euskaltel-Euskadi), fue uno de los grandes animadores de la octava etapa de La Vuelta y, aunque fue atrapado a 17 kilómetros de meta, no descarta seguir intentando fugas en busca de una victoria de etapa y de protagonismo para su equipo.

Volverá a intentarlo el domingo

Bou, residente en Valdelinares y formado en las categorías inferiores de la Fundación Contador, destacó al final de la etapa que "tenemos que aprovechar cada oportunidad para dejarnos ver y en días así había que estar delante. Hasta Huesca se ha notado mucho el viento de cara, pero luego ya se ha hecho más ameno y la gente nos ha traído en volandas. Este domingo podría ser otra buena oportunidad para estar en la escapada, pero veremos lo que nos dejan los hombres de la general".

José Luis Faura (i), del equipo Burgos-Burpellet-BH; Sergio Samitier, del equipo Cofidis; y Joan Bou, del Caja Rural-Seguros RGA. / EFE

Quinta fuga de su equipo

Y es que aunque en la fuga llegaron a tener más de cuatro minutos de ventaja, en el pelotón había muchos intereses por llegar al esprint, como así acabó sucediendo en una etapa ganada por el belga Jasper Philipsen. Los últimos en ser atrapados fueron el propio Bou y Sergio Samitier, ya que José Luis Faura quedó descolgado instantes antes.

El valenciano alargó al máximo la aventura buscando una sorpresa imposible ante el pelotón, en lo que es ya la quinta fuga de la formación verde hasta el momento.