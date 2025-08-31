Juan Ayuso se defiende tras las críticas de Joao Almeida

Jonas Vingegaard volvió a dar un golpe a sus rivales más directos en la lucha por la general con una nueva victoria en la etapa 9 de La Vuelta. Pero aunque el danés sigue demostrando ser el más fuerte, uno de sus grandes rivales, el portugués Joao Almeida, cree que podría estar más cerca de contar con más apoyo de sus compañeros del UAE.

Así, tras la etapa de este domingo, Almeida no se mordió la lengua tras perder 24 segundos con Vingegaard y se mostró muy crítico con su equipo. "Eché un poco de menos a mis compañeros. Ninguno estuvo conmigo en el final. Creo que podría haber seguido el ritmo de Vingegaard porque no era tan empinado, pero nunca lo sabremos".

Unas declaraciones que se suman al ambiente enrarecido en un equipo en el que a priori compartía coliderado con Juan Ayuso, hasta que el de Xàbia perdió muchas de sus opciones de la general al quedarse descolgado en la etapa con final en Andorra.

Juan Ayuso, protagonista de La Vuelta en una primera semana con luces y sombras. / EFE

La respuesta de Ayuso

A pesar de aquel revés, el español logró resurgir un día después hasta ganar su primera etapa de esta Vuelta en un final en Cerler, aunque sigue manteniendo que no está en sus mejores condiciones y que no va sobrados de fuerzas. Por ello, tras conocer las declaraciones de su compañero, destacó en declaraciones recogidas por Efe que "estoy bastante cansado del otro día, no tiene sentido apretar por apretar, no habría estado ahí. Apretar cinco minutos más no tiene sentido y no habría podido ayudar al equipo".

El Mundial, en el horizonte

Por otra parte, Ayuso tiene claro que, al margen de si logra alguna nueva etapa en La Vuelta, su objetivo personal en lo que resta de temporada está en el Mundial de Ruanda, en el que será uno de los ocho ciclistas elegidos por Alejandro Valverde.