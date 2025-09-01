Oficial: Juan Ayuso y el UAE separan sus caminos

Que Juan Ayuso no llegaría hasta 2028 en el UAE era un secreto a voces tras las distintas situaciones incómodas con las que se ha encontrado en el equipo, pero lo que pocos podían esperar es que se anunciara un acuerdo de rescisión anticipada de contrato antes incluso de acabar La Vuelta, aprovechando la jornada de descanso de este lunes.

El de Xábia, ganador de una etapa en la presente edición, tuvo que salir a defender su actuación en la jornada del domingo por las críticas de Joao Almeida por la falta de ayuda de sus compañeros y sabida es también que su relación con Tadej Pogacar, ausente en La Vuelta pero gran estrella del pelotón internacional, no es la mejor.

Juntos hasta final de año

Dada esta situación y tras las críticas recibidas también en la etapa con final en Andorra en la que perdió sus opciones de luchar por la general, ambas partes han decido llegar a un acuerdo de rescisión que se ejecutará a final de temporada, una vez el alicantino haya disputado también el Mundial de Ruanda con la selección española, ya que es uno de los elegidos por Alejandro Valverde. En nada ha quedado así la supuesta cláusula de rescisión de 100 millones de euros, por la que el equipo UAE se aseguraba al joven talento español hasta 2028.

Juan Ayuso, durante la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, en la que ganó con final en Cerler. / EFE

El propio equipo ha sido el que ha comunicado el acuerdo a través de un comunicado oficial, en el que señalan "diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo".

El comunicado del equipo

"UAE Team Emirates – XRG y el ciclista español Juan Ayuso han acordado mutuamente la rescisión anticipada de su contrato, inicialmente previsto hasta 2028. Ayuso permanecerá en la plantilla hasta finales de 2025, tras la decisión tomada tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo", señala el comunicado del equipo.

El comunicado concluye diciendo que "el UAE Emirates–XRG continuará su camino de crecimiento y desarrollo, convencido de que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base. Le deseamos a Juan mucho éxito en el futuro", agrega.

Las palabras de Juan Ayuso

Por su parte, Juan Ayuso quiso expresar también su agradecimiento al equipo. "Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de emprender un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE Emirates–XRG mucho éxito en el futuro", dice en el comunicado.

Este viernes tras la etapa en la que se impuso Ayuso en la cima pirenaica de Cerler, el representante del corredor, el italiano Giovanni Lombardi, coincidió con el equipo emiratí en el hotel en el que se hospedaron en Monzón según confirmó EFE. A pesar de que interesa a Movistar, todo indica que el equipo con más opciones de cerrar su fichaje es el Lidl-Trek.

Instantes después, hizo público el siguiente comunicado, en el que da más destalles de su cambio de rumbo.